Mein Tipp für alle Neueinsteiger: Versendet so viele Freundschaftsanfragen wie möglich. Warum? Freunde können euch sogenannte Social Points senden, und die lassen sich wiederum gegen Beschwörungsrollen tauschen. Das Coole ist, dass ihr mit 10 Social Points belohnt werdet, wenn ihr einem Freund ein Geschenk macht. Es haben also alle etwas davon, und da man für den Geschenkeversand einfach nur einen Button klicken muss, hält sich der Aufwand in Grenzen. Für eine Beschwörungsrolle werden übrigens 100 Social Points benötigt. Wer viele Freunde hat, kann also täglich mehrere Rollen abstauben.