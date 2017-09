Im vergangenen Tagebucheintrag hatte ich ja angekündigt, den Gildenkampf und diverse PvP-Modi zu testen. Ersteres wurde leider nichts, denn auf der „Insel des Kampfes“ hieß es erneut: „Du hast dich nicht für den Gildenkampf angemeldet“. Mit derselben Begründung wurde ich bereits vergangene Woche abgewiesen. Was ist denn da los? Selbst am Türsteher des angesagten Berghain kommt man leichter vorbei! Kein Grund zur Panik: Meine Recherchen haben ergeben, dass ich von meinem Gildenmeister aufgestellt werden muss, um an der Schlacht teilzunehmen. Die anderen Mitglieder der Gilde hatten bereits Level 50 erreicht. Kein Wunder also, dass ich auf der Ersatzbank landete.

Nun! Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Statt für meine Gilde zu kämpfen, orientiere ich mich erst einmal in Richtung der PvP-Arena, die in mehrere Kategorien aufgeteilt ist. Von besonderem Interesse sind natürlich die Rangkämpfe , denn wer würde sich nicht gerne an die Spitze der Weltrangliste setzen? Allerdings muss man dafür mindestens Level 35 erreicht haben und deshalb widmete ich mich vorerst den Freundschaftskämpfen.