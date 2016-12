Virtuelle Weihnachten

Auch die Bewohner von Azeroth, Runeterra, Nexus und wie die Welten noch alle heißen, feiern ihre Weihnachten. Was genau erwartet euch als Spieler?

In Overwatch könnt ihr euch bis zum 2. Januar auf ein Winterwunderland freuen. Hanamura und King's Row sind festlich geschmückt und in den Winter-"Lootboxen" warten saisonale Gegenstände mit denen ihr euch in Weihnachtsstimmung bringen könnt. Zusätzlich gibt es bis zum Ende des Ereignisses den Spielmodus "Meis Schneeballschlacht", bei dem sich zwölf Spieler Schneekugeln um die Ohren ballern.

Bis 10. Januar dürft ihr in Tyria, der Welt von Guild Wars 2, Wintertag feiern. Die Zeit vertreiben könnt ihr euch mit mehreren Spielen. Am weihnachtlichsten ist hierbei das Glockenspiel-Ensemble bei dem ihr Musikstücke im Stil von Guitar Hero nachspielt. Mehrere Titel, Erfolge und Belohnungen warten zusätzlich.

Das Winterhauchfest in World of Warcraft dauert bis zum 2. Januar. Während der Feiertage besucht Altvater Winter die festlich geschmückten Städte Eisenschmiede und Orgrimmar. Neue Haustiere, darunter ein Kohlestück namens Klumpi, Spielzeuge, Rezepte und Verbrauchbares wartet darauf, dass ihr sie erspielt. Wer alle Weihnachts-Erfolge abschließt, bekommt den Titel „Winterhauchengel“.

Bei League of Legends findet das Fest der Winterfreuden bis zum 10. Januar statt. Bis dorthin könnt ihr euch Truhen mit Süßigkeiten und damit Symbole und Skins für eure Champions freispielen und die Kluft der Beschwörer in ihrer winterlichen Variante genießen.

Wildstar geht einen weniger festlichen Weg als die meisten anderen Spiele. Beim bis zum 1. Januar andauernden Winterfest steht der Konsum ganz klar im Vordergrund. Im großen „Einkaufszentrum-im-Himmel“ könnt ihr Feiertagswährung und auch ein paar andere Währungen gegen neue Spielzeug, Transportmittel, Deko fürs Heim, Kostüme und mehr tauschen.

Neben den Großereignissen gibt es in einigen Spielen auch nur ein paar neue Gegenstände im Echtgeld-Laden und dekorierte Städte oder man verzichtet ganz auf Weihnachten wie The Elder Scrolls Online. Dort beginnt scon jetzt direkt das Neujahrsfest. Egal ob groß oder klein gefeiert, fast jeder Spieler kann die Weihnachtszeit in seiner liebsten Spielwelt genießen.

Habt ihr auch Sonderaktionen zu Weihnachten oder Winter in euren Spielen entdeckt? Dann verratet sie bitte in den Kommentaren! Schickt uns gerne einen Screenshot mit kurzer Bescheibung und Spielnamen an aktion@spieletipps.de, Betreff: Ho! Ho! Ho!, und wir veröffentlichen ihn vielleicht.