Ein Gerücht befindet sich in Umlauf, das besagt, dass Nintendo die Entwicklung der "Wii U"-Fassung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild aus technischen Gründen eingestellt hat. Die Indizien dafür sind jedoch dünn und die Meldung mit größter Skepsis zu behandeln.

Nach mehreren Trailern, Ankündigungen und Verschiebungen befindet sich The Legend of Zelda - Breath of the Wild noch immer in der Entwicklung. Vor fast vier Jahren erstmals angekündigt, soll das Spiel nun definitiv im Jahr 2017 für die Wii U und Nintendos neue Konsole Switch erscheinen. Doch nun ist ein Gerücht aufgetaucht, das der "Breath of the Wild"-Odyssee zumindest hinsichtlich der "Wii U"-Fassung ein unschönes Ende bereitet werden könnte. Der japanische Blog Goo berichtet nämlich, die Führungsebene von Nintendo habe die Entwicklung des Spiels für die Wii U eingestellt. Breath of the Wild würde damit nur für Nintendo Switch erscheinen.

Als Grund für die Einstampfung gibt die Seite technische Probleme in der Entwicklung an. Ein beiliegendes Bild im Beitrag soll angeblich offizielle Nintendo-Dokumente zeigen, die dies belegen. Damit aber noch nicht genug: Tatsächlich soll die Meldung bereits Auswirkungen auf Amazon und andere japanische Großhändler gezeigt haben, wo bereits massiv Vorbestellungen zurückgegangen sein sollen. Die Nachricht, dass Breath of the Wild nun doch nicht für die Wii U erscheint, sollte allerdings mit äußerster Skepsis behandelt werden. Neben der Tatsache, dass Nintendo selbst noch nichts in der Richtung hat verlauten lassen, ist die Indizienlage hier recht dünn. Außerdem kommt die Meldung auffällig nahe zur jüngsten Nachricht, dass die Entwicklung der "Wii U"-Fassung des "Jump'n'Run"-Spiels Yooka-Laylee aus technischen Problemen abgebrochen wurde.

Damit ist die Meldung klar als Gerücht zu werten. Solange nichts anderes von Nintendo zu hören ist, kommt The Legend of Zelda - Breath of the Wild im Jahr 2017 sowohl für Nintendo Switch als auch für Wii U.

Noch zur Mitte des Jahres hatte Nintendo umfangreiches Bild- und Trailermaterial für The Legend of Zelda - Breath of the Wild veröffentlicht.