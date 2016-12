PlayStation Plus vs Games with Gold: Wo konntet ihr 2016 am meisten sparen?

Die kostenpflichtigen Dienste PlayStation Plus und Xbox Live Gold bieten euch, vorausgesetzt ihr seid Mitglied, jeden Monat kostenfreie Spiele. Doch welcher Service hat sich da mehr gelohnt? Wo konntet ihr durch die kostenlosen Angebote am meisten sparen?

Monatlich gibt es von Sony und Microsoft ein paar kostenfreie Spiele spendiert. Und monatlich gibt es Spieler, die mit dem Angebot unzufrieden sind.

Doch einmal nüchtern betrachtet, stellt sich schon die Frage, wieviel Geld ihr denn sparen konntet, wenn ihr im Gegenzug diese kostenfreien Spiele hättet kaufen müssen.

Die Redakteure des englischsprachigen Magazins IGN haben mal Buch geführt. Sie zeigen auf, welchen Betrag ihr 2016 theoretisch hättet sparen können. Dafür nutzen sie die Preise der Spiele, die in dem Monat, als diese kostenfrei verfügbar waren, gegolten haben.

Das Ergebnis zeigt, dass ihr für das komplette Jahr bei PlayStation Plus 1.283,28 Dollar hättet einsparen können. Das sind umgerechnet rund 1.227 Euro. Pro Monat konntet ihr also Spiele im Gesamtwert von durchschnittlich 102,25 Euro kostenfrei zocken.

Für Xbox Games with Gold hat sich für das komplette Jahr 2016 eine Ersparnis in Höhe von 1.053,55 Dollar ergeben. Das entspricht gut 1.008 Euro. Pro Monat ist das ein Betrag von durchschnittlich 84 Euro.

Wer sich jetzt darüber wundert, weshalb die Ersparnis für PlayStation Plus soviel mehr ist, dem sei gesagt, dass Sony Angebote für drei Plattformen, nämlich PS3, PS4 und PS Vita zur Verfügung stellt, während Microsoft Xbox 360 und Xbox One bedient.

Nichtsdestotrotz sagen diese monetären Werte ja nichts über die Qualität der Inhalte aus, welche ja durchaus bei jedem anders wahrgenommen wird. Aktuell könnt ihr das Dezember-Angebot an kostenfreien Spielen für PS Plus und natürlich auch Games with Gold abstauben.

