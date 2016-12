Battlefield 1: Ab März auch mit französischer Armee spielen

Bildquelle: Twitter / Battlefield

Die französische Armee greift demnächst in den Ersten Weltkrieg bei Battlefield 1 ein.

Mit dem französischen Imperativ "Soyez prêts", was soviel wie "Seid bereit!" bedeutet, haben die Macher von Battlefield 1 nun gezeigt, dass die Franzosen bald in das Geschehen eingreifen werden.

In den Kommentaren nach dieser Andeutung lässt sich herauslesen, dass der Zusatzinhalt im Laufe des März 2017 erscheint. Doch das gepostete Bild wirft Fragen auf.

Das Maschinengewehr, welches der Soldat links im Vordergrund abfeuert, ist so laut einigen Kommentatoren, noch gar nicht im Spiel zu finden. Auch ist das Setting des Bildes in einer Art Festung neu. Es erhärtet sich der Verdacht, dass neben der neuen Nation auch neue Waffen und Umgebungen zur Verfügung stehen.

Der Zusatzinhalt trägt die Bezeichnung "They shall not pass" ("Übersetzt "Sie dürfen nicht passieren!") und deutet daraufhin, dass euch ein Szenario erwartet, indem ihr Gegnerwellen besiegen müsst.

Wie gut Electronic Arts und Dice das Weltkriegsszenraio einfangen, zeigt euch der Test "Battlefield 1: Ein Schritt zurück und zwei Schritte nach vorn. Und wie schlecht dieses Szenario ausgelebt werden kann, zeigt euch der Blickpunkt "Battlefield 1: Die besten 10 Failplays

