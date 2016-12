"Is denn scho Weihnachten?" Mass Effect 2 ist aktuell kostenfrei für PC zu haben

Mass Effect 2 ist aktuell kostenfrei für den PC verfügbar. Einzige Voraussetzung: Ihr müsst bei Origin registriert sein.

Denn das kostenfreie Angebot ist nur über eine kostenlose Mitgliedschaft bei EA Origin verfügbar. Schnell sein ist da von Vorteil, denn es ist nicht klar, wie lange das Angebot auch gültig ist.

Doch es lohnt sich die kommenden Tage die Augen offen zu halten. Hersteller Bioware hat nämlich über Twitter angekündigt, dass es wohl noch weitere Gratisaktionen geben wird.

In the spirit of the season, we're giving away five days of freebies starting tomorrow. Stay tuned. 🎁 pic.twitter.com/0oNuMkAevX