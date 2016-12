Kürzlich hat Entwicklerstudio Dice weitere Artworks auf der offiziellen Webseite zur ersten großen Erweiterung für Battlefield 1 mit dem Namen "They Shall Not Pass" veröffentlicht. Dort geht der Entwickler auch näher auf die Ideen hinter den Mehrspieler-Karten ein.

1 von 5 Artworks zu Battlefield 1 - They Shall Not Pass

Im März des Jahres 2017 ist es soweit. Dann soll die kostenpflichtige Erweiterung "They Shall Not Pass" erscheinen, in welcher ihr unter anderem die französische Armee in die Schlacht führen könnt. Außerdem erwarten euch neue Mehrspieler-Karten, sowie neue Waffen.

Thematik der Erweiterung ist zum einen die Schlacht von Verdun, bei der zahlreiche Artillerieangriffe für Chaos und Verwüstung sorgten. Wie Dice verkündet, würden die dadurch entstandenen Krater für zahlreiche spielerische Möglichkeiten sorgen. Auch das französische Fort Vaux, das im Ersten Weltkrieg heftig umkämpft wurde, soll eine zentrale Rolle spielen.

Zum anderen ließ sich der Entwickler von der Schlacht von Soissons inspirieren, die Ende 1918 stattgefunden hat. Hier sollen die Kämpfe mitunter auf den Brücken über die Ainse stattfinden. Im Vordergrund stehen hierbei die französischen Panzerangriffe.

Besitzer des Premium-Passes dürfen sich schon zwei Wochen früher als alle anderen auf den neuen Mehrspieler-Karten tummeln und die zusätzlichen Waffen ausprobieren. Wann genau die Erweiterung im März 2017 erscheinen wird, ist bislang jedoch noch unklar.

Wenn ihr an Battlefield 1 interessiert seid, werft doch einen Blick auf den Test: Battlefield 1 - Ein Schritt zurück und zwei Schritte nach vorn.