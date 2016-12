So Gott und Nintendo wollen erscheint im März die neue Konsole Nintendo Switch. Das dauert also noch ein paar Monate. Aber nicht für euch, wenn ihr jetzt aufpasst. Wir schenken in Zusammenarbeit mit Nintendo zwölf spieletipps-Lesern die Möglichkeit, die Konsole schon vorab Probe zu spielen. Mit etwas Pech ... äh Glück, trefft ihr dabei vor Ort sogar einen spieletipps-Redakteur.

Nintendo veranstaltet an folgenden Tagen und Städten eine exklusive Anspielmöglichkeit für ihre neue Konsole und die neuen Spiel:

13. Januar 2017 in Frankfurt am Main (zwischen 9:00 und 17:00 Uhr)

(zwischen 9:00 und 17:00 Uhr) 17. Januar 2017 in München (von 17 bis etwa 23 Uhr)

(von 17 bis etwa 23 Uhr) 24. Januar 2017 in Berlin (von 17 bis etwa 23 Uhr).

Wenn ihr an einem der Tage Zeit und Lust habt, solltet ihr euch unbedingt bei uns dafür bewerben. Zwölf Plätze, sogenannte Wildcards, haben wir hier für euch zu vergeben. Je vier pro Stadt. Die gehen paarweise (je zwei Karten) an sechs spieletipps-Leser. Wir lassen euch zusammen mit einem eurer Freunde auf die Gästeliste der Veranstaltung setzen. Markiert in den Kommentaren unter dem Artikel gerne eure Freunde und fragt sie, ob sie auch Lust darauf haben!

Ihr dürft dann vor Ort die neue Switch-Konsole ausführlich ausprobieren und testen, ob die neuen Funktionen und Spiele Spaß machen. In den Handel kommt die Konsole wie gesagt voraussichtlich erst zwei Monate später - anders als das Nintendo Classic Mini dann auch in ausreichenden Mengen. Ihr bekommt auf jeden Fall einen satten Wissensvorsprung vor den ganzen Besserwissern im Internet. Welcher Nintendo-Lieberhaber kann da noch Nein sagen? Also ran an den Speck!

So bewerbt ihr euch für die Proberunde mit Nintendo Switch

Vor allen anderen die neue Nintendo-Konsole spielen, das ist schon eine feine Sache. Damit es auch die Richtigen trifft, sollt ihr eure Nintendo-Affinität unter Beweis stellen. Keine Sorge, nichts Aufwändiges. So funktioniert es:

1. Knipst ein Foto von eurer Nintendo-Sammlung ! Ihr dürft auch gerne mit auf dem Bild sein, aber das ist keine Pflicht.

! Ihr dürft auch gerne mit auf dem Bild sein, aber das ist keine Pflicht. 2. Schickt das Foto in einer E-Mail mit der Betreffzeile "Nintendo, Onkel Jo, Mario" an aktion@spieletipps.de! Achtung: Das Foto darf maximal 150 Kilobyte groß sein (macht gerne ein jpg daraus). Nennt bitte in der Mail euren vollständigen Namen, den Veranstaltungsort zu dem ihr am liebsten fahren würdet (Frankfurt, München oder Berlin) und am besten eure Telefonnummer für etwaige Nachfragen!

Wir berücksichtigen alle Einsendungen bis zum 4. Januar 2017, 12 Uhr. Danach wählt unsere übergewichtige Glücksfee sechs Gewinnerpärchen aus. Mitmachen darf jeder spieletipps-Leser ab 18 Jahren. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass ihre Namen und Fotos im Fall des Gewinns bei spieletipps veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.