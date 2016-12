Erste Informationen zum neuen Weihnachtsupdate für den Online-Modus von Grand Theft Auto 5 sind aufgetaucht. Wie ein Twitter-Nutzer anhand mehrerer Bilder demonstriert, bringt das Update passend zum Fest kostenlose Weihnachtskleidung, höhere Geldbelohnungen, Rabatte auf Appartements und Waffen sowie zwei neue Autos.

Erst kürzlich veröffentlichte Entwickler Rockstar Games die neue "Importe/Exporte"-Erweiterung für den Online-Modus von Grand Theft Auto 5. Nun, pünktlich zum bevorstehenden Weihnachtsfest, dürfen sich Kriminelle und Chaosstifter in Los Santos und Blaine County zusätzlich über das diesjährige Weihnachtsupdate freuen. Wie die englischsprachige Seite Gamespot berichtet, hat Twitter-Nutzer ItsJackFrost einige Bilder zum Event geteilt, die zahlreiche Neuerungen und kostenlose Extras zum Fest offenbaren.

Truffade Nero/Nero Custom now available to purchase from Benny's Website! #GTAOnline pic.twitter.com/7ORfTgnTTk — ItsJackFrost ❄️ (@therealjackster) 20. Dezember 2016

So gibt es offenbar thematisch passende Kleidungsstücke und neue Masken zu Weihnachten, etwa im Stil von Santa Claus oder dem Lebkuchenmann. Ein Ganzkörperanzug mit Neon-Dekoration stellt eine etwas andere Verkleidung dar. Daneben soll es um bis zu 50.000 US-Dollar erhöhte Belohnungen beim Verkauf von Fahrzeugen und des weiteren zwei neue Auto-Varianten geben. "Truffade Nero" und "Nero Custom" heißen die neuen Schlitten, die ab sofort zum Kauf bereitstehen sollen. Appartements und Waffen sollen zum Fest mit einem Rabatt von 25 Prozent angeboten werden - wer sein hart ergaunertes Geld also auch stilvoll ausgeben möchte, sollte dies über die Festtage tun.

Von offizieller Seite gibt es noch keine Neuigkeiten zum Weihnachtsupdate, ihr dürft also möglicherweise mit weiteren Änderungen und Neuerungen rechnen. Grand Theft Auto 5 ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One PS3 und Xbox 360 erhältlich.

