Steam Awards 2016: Das sind die Nominierten - Half-Life 3 ist nicht dabei

Seit November hat Valve, das Unternehmen, das hinter der Videospielplattform Steam steckt, nach den Spielen gesucht, die eurer Meinung nach in diesem Jahr eine Auszeichnung verdient haben. Die dazugehörigen Steam Awards gehen jetzt in die heiße Phase, denn wie das Unternehmen auf der englischsprachigen Internetseite bekannt gegeben hat, stehen die Nominierten nun fest. Die Wahlphase beginnt bereits am Donnerstag.

Wenn es um Spiele auf dem PC geht, dann führt heutzutage kaum ein Weg an der größten und nutzerstärksten Videospielplattform Steam vorbei. Nahezu jedes PC-Spiel ist dort zu finden und Entwickler Valve bietet zudem einen „Online Mehrspieler“-Dienst und einen integrierten Kopierschutz durch die Steam-Aktivierung. Doch welches der Tausenden Spiele auf Steam ist das beste?

Genau dieser Frage haben sich Valve und die Steam-Nutzer in den vergangenen Wochen gewidmet und im Rahmen der Steam Awards 2016 nach euren Favoriten des Jahres gesucht. Die Kategorien sind dabei recht kreativ gewählt und heben sich von anderen Preisverleihungen ab. So wurde zum Beispiel das „Nur noch fünf Minuten“-Spiel oder das „Ich dachte, dieses Spiel war cool, bevor es einen Preis gewonnen hat“-Spiel des Jahres gesucht.

Mittlerweile steht auch fest, welche Spiele es final in die Nominiertenliste der Steam Awards 2016 geschafft haben. Nicht dabei ist allerdings die „Dieses Spiel benötigt einen Nachfolger“-Rubrik, in der Half-Life 3 - oder besser gesagt dessen Vorgänger Half-Life 2 - Episode 2 - als heißer Anwärter galt.

Das sind die Nominierten der Steam Awards 2016

Der „Bösewicht der am ehesten eine Umarmung benötigt“-Award

Der „Ich dachte, das Spiel sei cool, bevor es einen Preis gewonnen hat“-Award

Der „Test der Zeit“-Award

Der „Nur noch fünf Minuten“-Award

Der „Whoooaaaaaaa, dude!“-Award

Der „Spiel innerhalb eines Spiel-Awards“-Award

Der „Ich weine nicht, da ist etwas in meinem Auge“-Award

Der „Beste Nutzung eines Farmtieres“-Award

Von der Gemeinschaft gewählte Kategorien

Der „Boom Boom“-Award

Der „Hassliebe“-Award

Der „Lehne dich zurück und entspanne dich“-Award

Abzu

Cities Skylines

Euro Truck Simulator 2

Mini Metro

Viridi

Der „Besser mit Freunden“-Award

Die Wahlen der Steam Awards 2016 beginnen am Donnerstag, den 22. Dezember mit den Bösewichten, die eine Umarmung benötigen. Geöffnet sind die Wahlurnen jeder Kategorie für jeweils 24 Stunden, bevor die nächste Rubrik gewählt wird. Am 30. Dezember finden zudem die Wahlen der nutzergenerierten Preise gesammelt statt. Die Sieger werden am 31. Dezember bekannt gegeben. Valve musste für die Steam Awards aus insgesamt mehr als 15 Millionen Einreichungen auswählen.

