Overwatch: Blizzard bestätigt den ersten homosexuellen Charakter des Helden-Shooters

Der im Mai veröffentlichte Helden-Shooter Overwatch setzt ein Zeichen für die Akzeptanz von lesbischen, schwulen, bisexuellen und transsexuellen Menschen, der sogenannten LGBT-Gemeinschaft. Nachdem es bereits auf der Veranstaltung Blizzcon 2016 angekündigt wurde, hat der Entwickler jetzt im Rahmen eines offiziellen englischsprachigen Comics die Homosexualität eines beliebten Charakters bestätigt.

Im Mai 2016 hat Entwickler und Hersteller Blizzard den Helden-Shooter Overwatch mit zahlreichen Helden veröffentlicht, die verschiedene Facetten abdecken. Da gibt es einen Roboter, einen Affen, verschiedene Nationalitäten und wie Blizzard bereits bestätigte, auch verschiedene Sexualitäten. Gleich mehrere sollen dabei dem LGBT-Spektrum angehören, wobei die erste Heldin jetzt „geoutet“ wurde.

Das geschah im Rahmen eines neuen Comics mit dem Namen „Reflections“ der über die offizielle Overwatch-Internetseite veröffentlicht wurde. In diesem wird getzeigt, wie mehrere Helden und Heldinnen des Spiels das Weihnachtsfest verbringen. Dazu gehört auch die belibete Heldin Tracer, die zusammen mit einer anderen Frau mit dem Namen Emily gezeigt wird. Dabei handelt es sich um Tracers Partnerin, was auch durch einen romantischen Kuss verdeutlicht wird, bevor beide ein Weihnachtsessen bei Winston besuchen.

Bildquelle: Blizzard

So hat Blizzard die Overwatch-Heldin Tracer als lesbisch bestätigt. Wobei laut den Aussagen der Entwickler in naher Zukunft weitere LGBT-Charaktere bestätigt werden sollen. Tracer nimmt dabei eine besondere Rolle ein, da die Heldin zu den beliebtesten und meistgenutzten Charakteren im Spiel zählt. Sie ist es auch, die das Titelbild ziert und in den Werbekampagnen eine Hauptrolle spielte. Zuvor war Heldin Zarya zur Ikone der LGBT-Gemeinde erkoren worden.

Nicht gefallen wird das dabei den Russen. Dort wurde der Overwatch-Comic nicht veröffentlicht, da er, wie zuvor bereits Fifa 17, als „homosexuelle Propaganda“ betrachtet wird, was seit 2013 gesetzlich verboten ist.

