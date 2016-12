Pokémon Go: So viele Kilometer sind alle Spieler gelaufen

Fünf Monate nach Veröffentlichung der App Pokémon Go hat Entwickler Niantic einige Statistiken veröffentlicht, die vom anhaltenden Erfolg des Mobilspiels zeugen. Weltweit sollen Nutzer insgesamt 8,7 Milliarden Kilometer gelaufen sein und über 88 Milliarden Pokémon gefangen haben. In einem kurzen Video veranschaulicht Niantic die Zahlen.

Nach seiner Veröffentlichung im Juli dieses Jahres hatte sich Pokémon Go zum Riesenerfolg gemausert, und obwohl die Spielerzahlen inzwischen deutlich gesunken sind, geht es dem Spiel aus dem Hause Niantic offenbar immer noch gut. Auf seiner offiziellen Webseite veröffentlicht der Entwickler nämlich jüngst einige Statistiken zu seinem Mobile-Hit, darunter insgesamt gelaufene Kilometer und gefangene Pokémon aller Spieler. Und das Ergebnis weiß zu beeindrucken.

Bis zum 7. Dezember 2016, also ziemlich genau fünf Monate nach Erscheinen des Spiels, sollen Nutzer weltweit 8,7 Milliarden Kilometer zurückgelegt haben. In einem kurzen Youtube-Video veranschaulicht das Studio die Zahl, die einem Fußmarsch jenseits des Jupiters entsprechen würde - oder 200.000 Umrundungen des Erdballs - eine Reise, für die ein Passagierflugzeug 1.000 Jahre benötigen würde. Daneben sollen mehr als 88 Milliarden Pokémon gefangen worden sein, also 533 Millionen Pokémon am Tag.

Aus dieser Zahl lässt sich nun auch grob ableiten, wie es um den derzeitigen Erfolg von Pokémon Go steht. Noch im September hatte Niantic nämlich enthüllt, dass zu diesem Zeitpunkt in den zwei Monaten nach Veröffentlichung ganze 4,6 Milliarden Kilometer gelaufen wurden. In den drei Folgemonaten, in denen die Spielerzahlen von Pokémon Go drastisch zu sinken schienen, kamen also immerhin noch einmal 4,1 Milliarden Kilometer dazu. Pokémon Go scheint also alles andere als tot zu sein.

