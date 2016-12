Last Empire - War Z ist ein Free 2 Play-Spiel. Davon dürft ihr halten, was ihr wollt. Die Mechaniken für die Zusatzkäufe wirken zum Teil perfide, Spaß bereitet es mitunter trotzdem. Falls ihr euch für das Thema interessiert, lest gerne den aufschlussreichen Artikel "Das geheime F2P-Experiment von Onkel Jo mit Trials Frontier".

Aufgefallen ist uns Aufbau-Strategiespiel Last Empire allerdings durch die Werbefilme, die die Entwickler IM 30 (King's Empire) dafür veröffentlichen. Verrückte Werbung stammt offenbar doch nicht nur aus Japan. Zombies machen den Darstellern auf rasante Art das Leben schwer. Pate stand hierbei offenbar der Ego-Shooter-Film Hardcore und diverse Parkour-Streifen. Schaut euch die zwei Filme mal an:

Zwei Überlebende versuchen sich vor einer Zombie-Übermacht zu retten. Die wilde Hatz geht dabei sogar über Hausdächer. Das bereitet euch gleich auf die Fortsetzung vor. Hier soll das sogenannte Z-Squad wichtige Daten sicherstellen. Das funktioniert nur als eingespielte Mannschaft.

Falls ihr durch die Filme Lust auf das Spiel bekommen haben solltet, schaut in den App Store von Apple. Für iOS-Geräte findet ihr dort aktuell Version 1.0.115. Das Spiel an sich ist gratis und finanziert sich wie gesagt über Zusatzkäufe im Spiel. Optisch erinnert es eher an eine Zombie-Variante von Townsmen oder ein abgespeckte Variante aktueller Konsolen-Strategiespiele.