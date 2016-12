Super Mario Run: 40 Millionen Downloads in nur vier Tagen

Rekordstart für Super Mario Run: Wie Nintendo und Apple in einer Pressemitteilung bekannt geben, wurde der erste Smartphone-Auftritt des italienischen Klempners in nur vier Tagen über 40 Millionen Mal heruntergeladen.

Damit sei Super Mario Run die bislang am schnellsten heruntergeladene App weltweit. Allerdings geht aus den Zahlen nicht hervor, wie finanziell erfolgreich die Umsetzung ist. Schließlich ist die Basisversion erst einmal kostenlos. Nur wer alle Welten und somit auch alle Levels spielen möchte, muss zur Geldbörse greifen und rund zehn Euro investieren.

Bisheriger Rekordhalter dürfte vermutlich Pokémon Go gewesen sein, obwohl der Vergleich zu großen Teilen hinkt. Zwar hat das Niantic-Spiel direkt am Veröffentlichungstag die Spitze der Charts erreicht, aber nur in den Vereinigten Staaten. Grund dafür ist, dass Pokémon Go erst nach und nach weltweit veröffentlicht wurde und nicht zeitgleich, um die Spielserver zu entlasten.

Der Nintendo-Aktie ist das egal gewesen, die ist trotzdem in die Höhe geschossen, obwohl der Hersteller mit der App selbst nur wenig zu tun hat. Nachdem das japanische Unternehmen erklärt hat, dass für das Smartphone-Spiel die Firmen Niantic und The Pokémon Company verantwortlich sind, ist der Kurs auch schon wieder abgestürzt.

Ganz anders der Fall nun bei Super Mario Run: Hierfür steht Nintendo mit seinem Namen. Trotz der hohen Download-Zahlen befindet sich der Aktienkurs im Fall, da das Jump'n'Run bei den Spielern nicht so gut ankommt. Neben dem vergleichsweise hohen Preis sind die Spieler außerdem von den Freundescodes genervt.

Willkommen auf den Smartphones, Mario. Mit Super Mario Run legt der italienische Klempner seinen ersten Auftritt in der mobilen Welt von Apple hin.