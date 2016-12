Leitender Entwickler Cory Barlog von Sony Santa Monica nahm sich den Fragen der Fans auf Twitter an und bricht damit das Schweigen rund um das Götter-Epos God of War, welches exklusiv für PS4 erscheinen soll.

Bisher gab es nicht viele Neuigkeiten zu dem Exklusivtitel God of War. Cory Barlog machte bisher lediglich bekannt, dass Kratos' Frau eine wichtige Rolle spielen würde. Doch jetzt, knapp vor Weihnachten, gibt es weitere Neuigkeiten, da Barlog sich Zeit für die Fans genommen hat.

So verkündete er unter anderem, dass God of War beim Entwicklungsstudio Sony Santa Monica bereits von Anfang bis Ende spielbar sei. Er habe es selbst durchgespielt und es sei ein großer Meilenstein für das Team gewesen.

@filthy_mortze ha. no…there is a whole game here. Just finished first full play through with the leads. very exciting milestone for us!