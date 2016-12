Steam Winteraktion: Saftige Rabatte für Doom, Civilization, The Division und weitere Spiele

Wie in jedem Jahr hat Entwickler Valve eine Winteraktion auf Steam gestartet. Zahlreiche populäre Spiele gibt es derzeit zu starken Rabatten, darunter Doom, Just Cause 3, Tom Clancy's The Division und Spiele der Civilization-Reihe.

Weihnachten steht vor der Tür und mit dem Fest der Liebe wieder saftige Rabatte auf Valves Distributionsplattform Steam. Seit gestern ist nämlich die Steam Winteraktion angelaufen, und zahlreiche Spiele sind derzeit ordentlich reduziert. Wer es actionreich mag, hat etwa die Möglichkeit, sich das in diesem Jahr erschienene Doom um 67 Prozent reduziert für 19,79 Euro zuzulegen. Auch weitere Spiele der Doom-Reihe gibt's stark reduziert, darunter das erste DLC "Unto The Evil" und den Vorgänger Doom 3: BFG Edition.

Auch die Actionreihe Just Cause wartet mit großen Rabatten auf: Alle Hauptspiele gibt es derzeit um 75 Prozent reduziert - Teil 1 kostet damit nur noch 1,74 Euro und Teil 2 lediglich 3,74 Euro. Der im vergangenen Jahr erschienene dritte Teil wandert für 12,49 Euro auf die heimische Festplatte. Weitere, ebenfalls reduzierte DLCs und Bundles zu Just Cause findet ihr auf der entsprechenden Seite im Steam Store.

Wer gerne vornehmlich zu mehreren spielen möchte, hat zudem aktuell die Chance, sich Ubisofts "MMO-Shooter" Tom Clancy's The Division mit 50 Prozent Rabatt zuzulegen. Die Standardfassung kostet damit nur noch 24,99 Euro, während die Gold Edition mit 44,99 Euro zu Buche schlägt. Zusatzinhalte wie der Season Pass oder verschiedene Outfit-Pakete weisen den gleichen Rabatt vor.

Strategisch geht es in Civilization zur Sache: Fast alle Spiele der populären Strategiereihe wurden um 75 Prozent im Preis gesenkt und sind damit fast alle für unter 10 Euro zu haben. Lediglich das zuletzt veröffentlichte Civilization 6 wurde nur um 10 Prozent gesenkt und kostet derzeit 53,99 Euro.

Das war's noch lange nicht: Welche unzähligen Rabatte Steam über die Weihnachtszeit noch zu bieten hat, seht ihr im Steam Store. Die Aktion soll noch bis zum 2. Januar 2017 laufen.

1 von 30 Download-Geheimtipps bei Steam

