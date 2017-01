Während viele Magazine und Organisationen in der aktuellen „Award-Saison“ Preise für die besten Spiele des Jahres vergeben, hat sich die englischsprachige Ranking-Seite Metacritic.com einer Auswahl der schlechtesten Spiele des Jahres gewidmet. Zudem wird die These aufgestellt, dass die Spiele in diesem Jahr schlechter geworden sind.

Spielkritiken nach einem Wertungssystem mit Zahlen haben einen Vorteil: Die Ergebnisse lassen sich sehr leicht vergleichen und es lässt sich ein Durchschnittswert bestimmen. Die bekannteste Seite, die genau das tut, ist Metacritic.com. Auch in diesem Jahr wurden dort wieder Tausende Kritiken gesammelt und die Werte für Hunderte Spiele bestimmt. Die besten Spiele des Jahres haben wir euch schon gezeigt, aber auch am unteren Ende der Skala muss jemand gelandet sein.

Zunächst aber lässt sich Metacritic.com entnehmen, dass die Spiele in diesem Jahr nicht ganz so gut wegkamen, wie in den letzten Jahren. So ist zum Beispiel das Siegerspiel Uncharted 4 - A Thief’s End mit einem Durchschnittswert von 93 Prozent, der auch durch eine Negativ-Bewertung zustandekam, die sogar zu einer Petition führte, das zweitniedrigst bewertete Siegerspiel der vergangenen fünf Jahre. Lediglich das 2014 erschienene Super Smash Bros. hatte mit 92 Prozent einen niedrigeren Spitzenwert. Im Jahr davor konnte Grand Theft Auto 5 mit 97 Prozent einen der höchsten Werte aller Zeiten erreichen.

Auch im Allgemeinen bemängelt Metacritic, dass die Qualität der Spiele in dieser Generation stark abgenommen hätten. Geht es um die Durchschnittswerte, mussten sich zum Beispiel vor allem die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One mit sinkender Qualität begnügen. 2015 erreichten alle veröffentlichten Spiele noch im Durchschnitt eine Bewertung von 70,5 (PS4) und 70,4 (Xbox One). 2016 sind diese Werte auf 69,1 und 69,8 gesunken. Auf der Wii U, dem Nintendo 3DS und der PlayStation Vita konnte zudem nicht ein Spiel die „90 Prozent“-Marke überschreiten.

Das sind laut Metacritic die schlechtesten Spiele des Jahres 2016

Activision’s Ghostbusters (PS4) 30 Prozent

Dino Dini's Kick Off Revival (PS4) 31 Prozent

Soda Drinker Pro (Xbox One) 31 Prozent

Weeping Doll (PS4) 34 Prozent

Langrisser Re:Incarnation -TENSEI- (3DS) 35 Prozent

7 Days to Die (Xbox One) 35 Prozent

Umbrella Corps (Xbox One) 35 Prozent

Alekhine's Gun (PS4) 36 Prozent

Coffin Dodgers (PS4) 36 Prozent

Ace Banana (PS4) 38 Prozent

