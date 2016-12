Fifa 17: Das waren die Tore des Jahres der Fußballsimulation

Wie auch im echten Fußball geht es in der Fußballsimulation Fifa 17 natürlich vornehmlich um eines: Tore. Diese werden von Tausenden virtuellen und Millionen echten Spielern geschossen und können dabei recht anmutig ausfallen. Das zeigt auch ein neues englischsprachiges Video, das Herausgeber Electronic Arts (EA) jetzt veröffentlicht hat.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass es in Fifa 17 recht einfach möglich ist, wahre Traumtore zu schießen. Nicht zuletzt ist dies den neuen Angriffsmechaniken zu verdanken. Das bedeutet natürlich, dass sicher jeder von euch schon einmal auf eine Art eingenetzt hat, die in der Sportschau am Sonntag gezeigt werden müsste. Bei so vielen tollen Toren, fällt es sicher schwer, die Besten herauszufiltern. Genau das hat EA jetzt getan.

Denn die Verantwortlichen hinter Fifa 17 haben ein Video mit den besten Toren des Jahres veröffentlicht, das euch mehr als zwei Minuten an Glanzleistungen der Torschützen zeigt. Kommentiert wird das Video vom bekannten Sportkommentator Ray Hudson.

Torschützen des Videos sind unter anderem die üblichen Verdächtigen, also Zlatan Ibrahimovic (Manchester United), Lionel Messi (FC Barcelona) oder Paul Pogba (Manchester United). Auch ein sogenanntes Rabona- oder Adlerauge-Tor vom nicht gerade dafür bekannten Newcastle-Spieler Matt Ritchie. Auch der für den Kampagnen-Modus des Spiels gechaffene Alex Hunter hat seinen Teil zu den Toren des Jahres in Fifa 17 beigetragen.

Ausgewählt wurden die Tore natürlich nicht nur aufgrund überragender Schusstechnik, sondern auch aufgrund der Art und Weise, wie sich die Spieler überhaupt erst in Schussposition gebracht haben. Macht euch also auch auf ein paar brillante Dribblings und Übersteiger gefasst. Fifa 17 erschien im September für Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360, PlayStation 3 und den PC. Übrigens: Eigentlich sollte die Fifa-Reihe gar nicht erst entwickelt werden.

1 von 16 Fifa 17 - Eindrücke der Weltpremiere

