Hironobu Sakaguchi, der Erfinder der "Final Fantasy"-Reihe von Square Enix, meldet sich zum Jahresende zurück. In einem Interview mit der japanischen Webseite 4Gamer kündigt Sagakuchi an, dass er 2017 ein neues Spiel vorstellen wird, wie siliconera berichtet.

Um was es sich dabei handelt, lässt er aber natürlich noch ein wenig im Unklaren. Möglicherweise handelt es sich dabei um das neue Spiel seiner Firma Mistwalker, das schon im Februar 2016 bestätigt wurde. Hierfür arbeitet Sagakuchi mit dem "Bravely Default"-Entwickler Silicon Studio zusammen. Bislang existiert dazu nur die folgende Zeichnung.

Der Name Sakaguchi steht zwar vorrangig für Final Fantasy, allerdings war der japanische Produzent nach seinem Weggang von Square Enix im Jahre 2004 nicht arbeitslos. Mit seiner neuen Firma Mistwalker hat er unter anderem The Last Story für die Wii und Lost Odyssey für die Xbox 360 entwickelt.

Seit dem ist es aber ziemlich ruhig um Sakaguchi geworden. Zuletzt war er im April 2016 im Rahmen des "Square Enix"-Events Final Fantasy 15 - Uncovered zu sehen. Mit der Rollenspiel-Reihe hat er allerdings nicht mehr viel am Hut. Laut vielen Fans ist dies deutlich bemerkbar, auch wenn der neue Teil der Reihe im Test "Final Fantasy 15 für euch durchgespielt: Kein schlechtes Spiel" durchaus zu überzeugen weiß.

Wie Sakaguchi die "Final Fantasy"-Reihe geprägt hat, erfahrt ihr übrigens im ausführlichen und interessanten Blickpunkt "25 Jahre Final Fantasy: Die Serie der Geschichtenerzähler".

In World of Final Fantasy trefft ihr auf zahlreiche altbekannte Charaktere der "Final Fantasy"-Reihe. Ob sich das Spiel für Fans der Serie lohnt, erfahrt ihr im Test "World of Final Fantasy: Appetithappen mit Nachgeschmack".