The Elder Scrolls 6: Bethesda dementiert geplanten Veröffentlichungstermin

Der bekannte Branchen-Analyst Michael Pachter hat vor kurzem für Aufruhr gesorgt: In einem Interview mit gamesindustry.biz gibt er zu Worte, dass er davon überzeugt sei, dass Bethesda nächstes Jahr einen neuen Serienteil von The Elder Scrolls veröffentlicht. Weiß er etwa mehr?

Nein, denn Bethesdas Pete Hines, zuständig für das Marketing der Firma, widerspricht via Twitter den Äußerungen. In Zukunft solle Patcher doch lieber öfters Hines und Todd Howard zuhören. Zwar ist The Elder Scrolls 6 in Entwicklung, aber eine Veröffentlichung für 2017 ist definitiv ausgeschlossen.

Sorry @michaelpachter but you totally punted this one. You should listen to me (and Todd) more often. :-) https://t.co/PBodzub2sv — Pete Hines (@DCDeacon) 27. Dezember 2016

Statt The Elder Scrolls oder Fallout, möchte sich Bethesda in Zukunft drei anderen Projekten widmen. Diese erscheinen vielleicht sogar auf der Nintendo Switch, die der Entwickler definitiv unterstützen möchte. Möglicherweise ja sogar mit Skyrim, obwohl das trotz Präsenz im ersten Video noch nicht bestätigt ist.

Bis The Elder Scrolls 6 erscheint, müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Solange könnt ihr ja die Zeit weiter in Himmelsrand verbringen - alternativ mittlerweile auf der PlayStation 4 und Xbox One. Ob sich die Neuauflage lohnt, erfahrt ihr im Test "Skyrim Special Edition: Schöne, neue alte Welt - für PC sogar gratis".

Das Ödland Bostons lädt ebenfalls zu einer spannenden Erkundgstour ein, wie unser Test "Fallout 4: Bethesda Game Studios versuchen ihr Meisterwerk abzuliefern" verrät. Nur bei den Erweiterungen müsst ihr ein wenig laut dem Test "Fallout 4 - Ein Season Pass voller Höhen und Tiefen" aufpassen.

