PlayStation Plus: Das sind die Gratis-Spiele im Januar 2017

PlayStation Plus bleibt 2017 unverändert: Sony gibt auf seinem PlayStation-Blog die Gratis-Spiele für den Januar bekannt.

Wie jeden Monat erwarten euch insgesamt sechs Spiele für die drei Plattformen PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr Abonnent von PlayStation Plus sein müsst.

Das sind eure Gratis-Spiele im Januar:

Mit Day of the Tentacle Remastered erwartet euch die Neuauflage eines waschechen Adventure-Klassikers der alten "Lucas Arts"-Schule. In altbekannter "Point'n'Click"-Manier rätselt ihr euch durch eine humorvoll erzählte Geschichten. Im Blickpunkt "6 klassische Adventures, die ihr vor eurem Tod gespielt haben solltet" verraten wir euch, wieso sich das Spielen lohnt.

Vollkommen anders fällt This War of Mine - The Little Ones aus, welches euch in den Überlebenskampf inmitten eines Krieges schickt, der die Stadt in Chaos zurückgelassen hat. Mit der Erweiterung The Littles Ones gibt es nun auch Kinder, auf die ihr aufpassen müsst und die durchaus den Geschehnissen zum Opfer fallen können.

Bei Blazerush auf der PlayStation 3 geht es ums Tempo, während ihr in The Swindle eure Langfingerfertigkeiten unter Beweis stellen dürft. Titan Souls erinnert vom Namen her an Dark Souls, fällt aber nicht ganz so heftig aus. Trotzdem stehen ausschließlich Bosskämpfe im Mittelpunkt, die ihr mit nur einem Pfeil vernichten müsst. Azkent 2 ist hingegen ein relativ klassisches "Match Three"-Game in der Art von Bejeweled.

Die Konkurrenz in Form von Microsoft hat sein Gratis-Angebot für Januar 2017 auch schon bekanntgegeben.

1 von 40 Diese Spiele kommen für PlayStation 4 Pro

Eine PlayStation 4 Pro gekauft, aber ihr wisst nicht viel damit anzufangen? Keine Angst, in Zukunft erwarten euch einige vielversprechende Titel, wie die Bilderstrecke zeigt.