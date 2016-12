Amazon: Pokémon und Final Fantasy dominieren das Weihnachtsgeschäft

Der Online-Großhändler Amazon hat ein äußerst erfolgreiches Weihnachtsgeschäft hinter sich. Bei den verkaufsstärksten Videospielen haben es die Titel Pokémon Sonne und Mond von Nintendo und Final Fantasy 15 vom Entwickler Square Enix auf den Thron geschafft, während der populäre Egoshooter Call of Duty - Infinite Warfare überraschend schwächer abschnitt.

Weihnachten liegt hinter uns, und damit die verkaufsstärkste Zeit des Jahres. Das gilt auch für Videospiele, weswegen es interessant ist, zu beobachten, welche Produkte der interaktiven Unterhaltung sich dieses Mal am Besten verkauften. Wie aus einem Bericht der englischsprachigen Webseite Business Wire hervorgeht, waren das im Fall des populären Online-Großhändlers Amazon die Spiele Pokémon Sonne und Mond von Nintendo und Final Fantasy 15 aus dem Entwicklerhause Square Enix. Der "Science-Fction-Shooter" Call of Duty - Infinite Warfare zählte überraschend nicht zu den ganz großen Platzhirschen im Weihnachtsgeschäft.

Wie die englischsprachige Seite Gamerant anmerkt, hatte sich der Egoshooter aus dem Hause Infinity Ward nach seiner Veröffentlichung am 4. November 2016 zu einem der verkaufsstärksten Spiele nicht nur des Novembers, sondern auch des gesamten Jahres gemausert. Allerdings lagen die Kontrahenten Pokémon Sonne und Mond und Final Fantasy 15 mit ihren Veröffentlichungsdaten am Ende des Novembers noch einmal einige Wochen näher am bevorstehenden Weihnachtsfest. Dass Nintendo mit Pokémon Sonne und Mond einen Riesenerfolg zu verbuchen hat, der so einige Rekorde aufzustellen wusste, kommt derweil wenig überraschend. Auch nach über 20 Jahren zählt Pokémon nach wie vor zu den populärsten Marken überhaupt.

Pokémon Sonne und Mond ist für den Nintendo 3DS erhältlich, Final Fantasy 15 erschien für PlayStation 4 und Xbox One.

1 von 33 Das erwartet euch in Pokémon Sonne / Mond

Neue Gebiete, Charaktere und natürlich auch Pokémon - die Editionen Sonne und Mond bringen Taschenmonster-Fans frisches Futter, wie unsere Bilderstrecke zeigt.