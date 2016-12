Diablo wird 20: Blizzard feiert spieleübergreifend

Unglaublich, aber wahr: In zwei Tagen feiert Diablo großen Geburtstag. Am 31. Dezember 1996 hat Blizzard einst das Action-Rollenspiel in Amerika veröffentlicht. Passend zum Zwanzigjährigen lässt der Entwickler die Sektkorken knallen.

In Diablo 3 erwartet euch deshalb demnächst das Update Finsternis in Tristram, welches den Geist des ersten Diablos in die aktuelle Spielversion bringt. Die Kathedrale Tristram kehrt für eine kurze Zeit als spezieller Dungeon zurück, in denen euch nicht nur ein passender Grafikfilter, sondern auch ein paar neue Gegenstände erwarten. Einen taggenauen Termin für die Veröffentlichung des Updates gibt es noch nicht.

Auch in den anderen Blizzard-Spielen wird gefeiert. In Heroes of the Storm schenkt euch Blizzard ein neues Porträt, sowie eine neue Karte für den Spielmodus Brawl. Ebenfalls gibt es ein Diablo-spezifisches Porträt in Starcraft 2.

Im Kartenspiel Hearthstone werdet ihr hingegen zukünftig auf den Dunklen Wanderer treffen, der euch mit einem düsteren Deck entgegentritt. Währenddessen dürft ihr in Overwatch die Einsatzgebiete mit Diablo-Sprays versehen oder euch als Fan mithilfe eines neuen Spielericons auszeichnen. Zu guter Letzt wird noch Azeroth von Diablo heimgesucht: In World of Warcraft laufen für kurze Zeit Höllendämonen herum.

Wann die Updates für die jeweiligen Spiele erscheinen, ist noch nicht bekannt. Auf jeden Fall lohnt es sich als Fan der Spielereihe demnächst mal hier und mal dort hineinzuschauen, um ein wenig Diablo zu feiern.

