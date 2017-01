Hideo Kojima blickt zurück auf 2016: Ein "stürmisches Jahr"

2016 war für den Spielproduzenten Hideo Kojima ein heftiges Jahr. Der Japaner zieht dennoch ein versöhnliches Fazit wenn er zurückblickt.

Bereits 2015 brodelte es zwischen Hideo Kojima und der Geschäftsleitung von Konami. Zwischen dem Produzenten und den Verantwortlichen des Herstellers gab es Vorwürfe nicht eigehaltener Vereinbarungen, Vertragsbrüche und Auseinandersetzungen um geschuldetes Geld.

Schlussendlich führte der Streit zum Bruch. Konami und Kojima sind bestens für die gemeinschaftliche Arbeit an der "Metal Gear"-Reihe bekannt. Diese versucht Konami nun mit Metal Gear Survive unter eigener Regie fortzuführen. Die Betonung liegt dabei auf "versucht".

Konami untersagte Kojima gar die Teilnahme an den Video Game Awards 2015. Damals stand Kojima noch in einem Vertragsverhältnis mit dem Unternehmen. Doch 2016, nach der Auflösung der vertraglichen Bindung, ging es wieder bergauf.

Hideo Kojima gründete die Firma Kojima Productions und konnte wieder kreativ arbeiten. 2016 sorgte die Ankündigung von Death Stranding für Wirbel. Offenbar glänzt der Produzent hier wieder mit einer nicht allzu durchsichtigen Geschichte, die bereits für wilde Spekulationen sorgt.

Selbst Schauspieler Mads Mikkelsen (bekannt aus"Doktor Strange" und "James Bond - Casino Royal"), der immerhin den Antagonisten im Spiel verkörpert, versteht die Geschichte von Death Stranding nicht.

Über Twitter freut sich Hideo Kojima, dass 2016 ein Jahr des Aufbruchs für ihn bedeutet.

1/2 The year of 2016 was such a tumultuous year. Establishing the studio, planning the new game, hiring crews, finding the new base & engine pic.twitter.com/dle4uPgqxd

2/2

casting, building the new spaceship Enterprise. Everything had to do at once but overall I'm glad that I could announce DEATH STRANDING. pic.twitter.com/OVB9QVVLpP