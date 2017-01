Mario Kart 8: Online-Händler enthüllt versehentlich Details zur Neuauflage für Nintendo Switch

Ein Online-Händler hat versehentlich Informationen zur Neuauflage von Mario Kart 8 für Nintendos kommende Konsole Switch enthüllt. So dürfen sich Rennspielfreunde offenbar auf einen neuen Kampfmodus, 24 zusätzliche Strecken und zehn frische Charaktere freuen.

Mit dem Start des Jahres 2017 ist auch die anstehende Veröffentlichung der neuen Nintendo-Konsole Switch in nahezu greifbare Nähe gerückt. Zwar wurde die Konsole bereits im Oktober 2016 durch einen ersten Trailer enthüllt, doch hat sich Nintendo insbesondere hinsichtlich Details wie Leistungsstärke, Preis und Spieleangebot zum Start klar zurückgehalten. Der Onlinehändler EB Games könnte nun zumindest zu Letzterem versehentlich etwas enthüllt haben. Erst heute Morgen veröffentlichte Twitter-Nutzer "Bites Za Vitality" nämlich zwei Bilder, die zeigen, dass EB Games auf seiner Seite kurzzeitig drei Spiele für die Nintendo Switch präsentiert hat. Inzwischen hat der Händler das Material wieder offline genommen.

Große Überraschungen gab es dabei nicht: Unter den Spielen finden sich das kommende The Legend of Zelda - Breath of the Wild, die Neuauflage des "Wii U"-Spiels Mario Kart 8 und die im vergangenen Jahr bereits für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichte Special Edition von The Elder Scrolls 5 - Skyrim. Während konkrete Veröffentlichungsdaten für die Spiele auch hier nicht verraten wurden, enthüllte das Bild zu Mario Kart 8 immerhin einige Details zu zusätzlichen Inhalten, auf die sich zukünftige Switch-Spieler offenbar freuen dürfen.

Welp, RIP EB Games. pic.twitter.com/KIZwsdt5vM — Bites Za Vitality (@vitalitysensor) 2. Januar 2017

Laut einem Schild in der linken oberen Ecke wird die Switch-Fassung von Mario Kart 8 nämlich einen neuen Kampfmodus, 24 zusätzliche Strecken und zehn frische Charaktere mitbringen. Wie der neue Kampfmodus genau aussehen könnte, ist unklar - wahrscheinlich ist allerdings zumindest die Einführung spezieller Kampfarenen. Bei allem Lob hatte Mario Kart 8 bei seiner Veröffentlichung für Wii U nämlich mit einem vergleichsweise halbgaren Kampfmodus überrascht, der, anders als frühere Spiele aus Nintendos Rennreihe, seine Luftballonkämpfe auf normale Strecken verlegte statt in Kampfarenen.

Bis es konkrete Informationen zur Nintendo Switch geben soll, ist es nun nicht mehr lange hin: Für den 13. Januar 2017 hat Nintendo eine Präsentation angesetzt, im Rahmen derer voraussichtlich Details wie ein genaues Veröffentlichungsdatum und der Preis enthüllt werden sollen.

1 von 18 Mario Kart 8 - Fahrer, Strecken und Gegenstände

Auch in seiner "Wii U"-Fassung bietet Mario Kart 8 bereits ein großes Arsenal aus Charakteren, Fahrzeugen, Strecken und Gegenständen.