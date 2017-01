Amazon nennt die bestverkauften Spiele des Jahres 2016

Pokémon - Sonne und Pokémon - Mond sowie Final Fantasy 15 haben sich im Weihnachtsgeschäft bei Amazon bekanntlich sehr gut verkauft, aber das Siegertreppchen für das Gesamtjahr gestaltet sich ein wenig anders. Dies verrät die Bestseller-Liste des Versandhändlers.

Das bestverkaufte Spiel des Jahres auf Amazon Deutschland ist Fifa 17 für die PlayStation 4, dicht gefolgt von Battlefield 1, ebenfalls für die Sony-Konsole. Auf Platz 3 und 4 befinden sich die beiden aktuellen Pokémon-Editionen. Den fünften Platz schnappt sich Nathan Drake mit Uncharted 4 - A Thief's End.

Im Folgenden die vollständige "Top 20"-Liste der bestverkauften Spiele des Jahres 2016 bei Amazon.

Daraus ergibt sich in Sachen Hardware ein relativ klares Bild: Die PlayStation 4 ist in Deutschland dominant, so wie es die Verkaufszahlen von Mitte August schon gezeigt haben. Erst auf Platz 25 befindet sich in der Liste ein Spiel für die Xbox One: Fifa 17.

Außerdem stehen die Videospieler in Deutschland offenbar auf König Fußball und ackern gerne auf dem Land, aber zwischendurch darf es auch gerne mal ein Pokémon oder ein wenig Action sein.

Bekanntermaßen ist aber bestverkauft nicht immer zwingend das beste Spiel des Jahres. Welches euer Lieblingsspiel 2016 ist, verraten wir im Blickpunkt "GOTY 2016 - Die Sieger der Wahl zum Spiel des Jahres stehen fest".

1 von 78 Die Spiele des Jahres 2016

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch die wichtigsten und besten Spiele des letzten Jahres. Ob 2017 genauso gut wird? Unser Blickpunkt "Top 20 - Most Wanted 2017 - Diese Spiele solltet ihr im Auge behalten" wirft einen Blick voraus.