Rime: Neues Video kündigt Veröffentlichung für PC, PS4, Xbox One und Switch an

Entwickler Tequila Works nimmt sich gerne mal Zeit für sein Spiel Rime: Das wurde bereits 2013 angekündigt, verschwand dann lange in der Versenkung, ehe im August 2016 bekannt geworden ist, dass das Action-Adventure nicht mehr exklusiv für die PlayStation 4 erscheint.

Mithilfe eines neuen Videos gibt der Entwickler nun über die englischsprachige Webseite IGN bekannt, dass Rime für PC, Xbox One, PlayStation 4 und die noch kommende Nintendo Switch erscheinen soll. Es ist das erste Videomaterial seit der gamescom 2014.

(Quelle: Youtube, IGN)

Wie IGN weiter berichtet, soll der spielinhaltliche Mix aus The Legend of Zelda - Wind Waker und Ico voraussichtlich im Mai 2017 erscheinen. Einen taggenauen Termin gibt es allerdings noch nicht.

Die spanischen Entwickler beschreiben Rime gegenüber dem Videospielmagazin als ein "Einzelspieler-Puzzle-Adventure" rund um das Entdecken der Spielwelt als kleiner Junge. Dieser erleidet einen Schiffbruch, woraufhin er auf einer felsigen Insel landet. Dort muss er fortan mithilfe von Licht, Schall, Perspektive und der Zeit die Geheimnisse des Ortes aufdecken. Zudem verspricht das Team eine sehr persönliche Geschichte, zu der jedoch noch keine Details verraten werden.

Bis zum Mai könnt ihr euch die Zeit mit dem relativ vergleichbaren The Last Guardian vertreiben. Wie gut das Spiel geworden ist, verrät euch der Test: "The Last Guardian - Liebe hat ihren Preis".

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch Bilder von Rime, die allerdings noch aus dem Jahr 2013 stammen. Seit dem ist einiges an Zeit vergangen, aber der grafische Stil ist offenbar noch derselbe.