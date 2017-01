Beyond - Good & Evil 2: Gerüchte um Zeitexklusivität für Switch

Rund eine Woche vor der großen Switch-Präsentation gibt es neue Gerüchte um Beyond - Good & Evil 2. Laut der zumeist gut informierten Insiderquelle Laura Kate Dale soll das kommende Action-Adventure zuerst zeitexklusiv für die neue Nintendo-Konsole erscheinen. Aktuell soll das Spiel noch den Projektnamen "Odyssey" tragen.

Genauer gesagt soll es sich um eine zwölfmonatige Exklusivität handeln. Danach steht es dem Hersteller Ubisoft frei, Beyond - Good & Evil 2 auch für PC, PlayStation 4 und Xbox One zu veröffentlichen - jedoch nur digital. Lediglich für die Switch soll es eine Einzelhandelsversion geben.

