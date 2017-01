Noch immer ist unklar, wann Nintendo das für Wii U und Nintendo Switch geplante The Legend of Zelda - Breath of the Wild auf der letztgenannten Hybrid-Konsole veröffentlichen wird. Laut der bekannten Insiderin Laura Kate Dale spricht aber alles für eine zeitgleiche Veröffentlichung mit dem System - zumindest in den Vereinigten Staaten von Amerika.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild wurde 2014 für die Wii U angekündigt, seitdem mehrmals verschoben und zusammen mit der jüngsten Verschiebung auch für die neue Hybrid-Konsole Nintendo Switch bestätigt. Zuletzt wurde gehofft, dass das Spiel zusammen mit der Konsole im März erscheint, während es Gerüchte gab, dass The Legend of Zelda - Breath of the Wild aufgrund von Problemen mit der Lokalisierung erst im Sommer erscheinen wird. Laut der bekannten und normalerweise recht zuverlässigen Redakteurin und Insiderin Laura Kate Dale ist dem aber nicht so - zumindest nicht überall.

Contrary to my past report on BOTW release date it is 100% coming at Switch launch in North America in March. Have seen finalised materials. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

„Im Gegensatz zu meinem vorherigen Bericht zur Veröffentlichung von The Legend of Zelda - Breath of the Wild wird das Spiel zu 100 Prozent zusammen mit der Nintendo Switch in Nordamerika erscheinen. Ich habe fertiges Material gesehen.“

So gab diese zu verstehen, dass sie „zu 100 Prozent“ bestätigen könne, dass Breath of the Wild zumindest in Nordamerika im März veröffentlicht wird, zeitgleich mit der Nintendo Switch. Diese Information entnehme sie laut einem weiteren Tweet aus mehreren bereits von Print-Magazinen fertiggestellten Artikeln zum System, die sie gesehen haben will. Print-Magazine erhalten Informationen oft vor Online-Medien, um Themen gleichzeitig mit diesen abdecken zu können.

No clue why EU sources say June, but in NA at least BOTW will hit Switch day one. No clue on Wii U version. — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 2. Januar 2017

„Ich weiß nicht, warum EU-Quellen Juni angeben, aber zumindest in Nordamerika wird Breath of the Wild am Erstverkaufstag der Switch erscheinen. Keine Ahnung, was mit der Version für Wii U ist.“

Nicht gesichert ist dagegen der Veröffentlichungszeitraum für Europa. Hier sollen Quellen bislang davon sprechen, dass Breath of the Wild erst im Juni erscheint, was eine zeitversetzte Veröffentlichung bedeuten würde. Zudem ist explizit nur von der „Nintendo Switch“-Version die Rede, während die „Wii U“-Version unerwähnt bleibt.

Natürlich handelt es sich auch hier vorerst nur um ein unbestätigtes Gerücht. Dass ihr drei Monate warten müsst, muss allerdings auch dann nicht der Fall sein, wenn die Gerüchte stimmen - zumindest dann, wenn ein anderes Gerücht der Wahrheit entspricht. Demnach soll die Nintendo Switch nämlich ohne „Region Lock“ also ohne länderspezifische Sperre daherkommen. The Legend of Zelda - Breath of the Wild könnte entsprechend dann auch hierzulande im März gespielt werden. Mehr erfahrt ihr voraussichtlich am 13. Januar ab 5 Uhr morgens, wenn Nintendo die Switch ausführlich vorstellt.

