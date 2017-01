Tomb Raider: Autorin Pratchett verabschiedet sich

Die für die Geschichten von Tomb Raider und Rise of the Tomb Raider verantwortliche Autorin Rhianna Pratchett kehrt zukünftig Lara Croft und der Spielereihe den Rücken. Dies gibt die Tochter von Schriftsteller Terry Pratchett auf Twitter und im Tumblr-Blog von Crystal Dynamics bekannt.

So, I'm packing up my climbing axe plus a little venison jerky for the road, and bidding a fond farewell to Lara. Onwards to new adventures!