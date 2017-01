World of Warcraft: Zum Diablo-Geburtstag gibt es einen Kuh-Level

Anlässlich des 20. Geburtstages von Diablo gibt es ein ganz besonderes Event in World of Warcraft: Der geheime Kuh-Level aus Diablo 2 erwartet euch.

Damit ihr diesen Level erreicht, müsst ihr erst einmal einen Schatzgoblin finden. Die aus Diablo 3 bekannte Kreatur versteckt sich aktuell auf den Verheerten Inseln, in der Kanalisation von Dalaran sowie am Ende von Instanzen aller Schwierigkeitsgrade. Der Goblin muss schnell erledigt werden, da er ansonsten durch ein Portal flieht. Am besten ihr schlagt gleich mit mehreren Spielern auf ihn ein.

Sobald der Goblin tot ist, öffnet sich ein Portal in den Kuh-Level. Dieser befindet sich auf Yorgens Bauernhof im Dämmerwald, in der euch in dieser instanzierten Version diabolische Rinder angreifen. Außerdem trefft ihr hier auf den legendären Kuh-König, dessen Ableben das Ziel der Instanz ist.

Der König hinterlässt spezielle Beute, darunter etwa eine zwölfsaitige Gitarre, die eine aus Diablo bekannte Musik spielt. Sobald ihr die Gitarre habt, erhaltet ihr außerdem den Erfolg "20. Geburtstag von Diablo". Neben der Gitarre gibt es außerdem noch Gegenstände wie die kuhhufgerechte Lochaberaxt, 28-Platz-Taschen und Stadtportal-Rollen. Die beiden letztgenannten Gegenstände können auch vom Schatzgoblin erbeutet werden.

Den Kuh-Level gibt es noch bis zum 11. Januar, danach werden die Schatzgoblins die Azeroth-Welt wieder verlassen. Übrigens müsst ihr für den Level nicht die Maximalstufe erreicht haben. Der Schwierigkeitsgrad passt sich eurem beziehungsweise eurem Gruppenlevel an.

Was euch sonst noch so für Diablo-Feierlichkeiten in den anderen Blizzard-Spielen erwarten, verraten wir euch hinter dieem Link.

