Call of Duty: Spieler suchen das schlechteste Spiel der Serie - und haben klare Favoriten

Die seit 2003 existierende Shooter-Serie Call of Duty aus dem Hause Activision gehört zu den erfolgreichsten Spielserien der Welt. Insgesamt 13 Hauptspiele und vier weitere Ableger wurden im Laufe der Zeit veröffentlicht. Dabei muss es natürlich zwangsläufig einen Teil geben, der schlechter ist, als alle anderen. Im englischsprachigen Reddit-Forum wird genau der derzeit gesucht, wobei es einen klaren Trend gibt.

Mal abgesehen von den ersten „Call of Duty“-Spielen für die Konsolen, Call of Duty - Finest Hour und Call of Duty 2 - Big Red One, hat Activision von den mittlerweile drei Entwicklerstudios Infinity Ward, Treyarch und Sledgehammer Games bereits 13 Hauptspiele und eine Neuauflage innerhalb der Shooter-Serie entwickeln und mindestens für den PC veröffentlichen lassen. Seit 2003 ist dabei in jedem Jahr mindestens ein Call of Duty erschienen, allerdings nicht ohne immer wieder in der Kritik zu stehen.

Die wurde am lautesten, als Activision im vergangenen Jahr Call of Duty - Infinite Warfare ankündigte und von Infinity Ward erneut ein Spiel mit einem Schauplatz in der Zukunft, mit Exo-Skeletten, Raumschiffen und Robotern entwickeln ließ. In der Folge hatte das Ankündigungsvideo auf Youtube so viele Negativ-Bewertungen, wie kaum ein anderes Video, das jemals auf der Plattform veröffentlicht wurde. Auch die Verkaufszahlen ließen im Vergleich zu wünschen übrig. Doch ist es damit auch das schlechteste Spiel der Serie?

Im bekannten Reddit-Forum versuchen die „Call of Duty“-Spieler genau das gerade im Rahmen einer Strawpoll-Abstimmung herauszufinden. Dort wird seit Dienstag nach dem schlechtesten Call of Duty aller Zeiten gesucht. Bereits knapp 4.000 Community-Mitglieder haben alleine in den ersten 48 Stunden an der Abstimmung teilgenommen, deren drei Spitzenreiter kaum noch eingeholt werden können.

Und offensichtlich ist Call of Duty - Infinite Warfare zumindest ein heißer Kandidat auf den Titel als schlechtestes Spiel der Serie, denn aktuell (stand 5. Januar, 3.35 Uhr) führt der aktuellste Shooter die Liste mit 28,62 Prozent der Stimmen an. Knapp dahinter liegen die ebenfalls in der Zukunft spielenden Teile Call of Duty - Advanced Warfare (26,33 Prozent) und Call of Duty - Ghosts (25,4 Prozent). Zur Auswahl stehen alle Spiele der Serie, die für den PC erschienen sind, also die 13 Hauptspiele und Call of Duty - Modern Warfare Remastered.

Platz 4 ist aktuell bereits weit abgeschlagen und wird vom Zukunftsspiel Call of Duty - Black Ops 3 mit 5,23 Prozent belegt. Da explizit nach den schlechten Spielen gefragt wird, lässt sich im Umkehrschluss nicht herleiten, welches der Spiele das beste ist, auch wenn dazu oft Call of Duty - Modern Warfare oder Call of Duty - Black Ops 2 genannt wird. Ebenfalls unklar ist, ob die Wähler den Einzelspieler- oder den Online-Mehrspieler-Modus verurteilen. Aufgrund der Kommentare auf Reddit lässt sich jedoch herleiten, dass die meisten Spieler mit dem Zukunftsszenario und den damit verbundenen Spielmechaniken im Mehrspieler-Modus unzufrieden sind.

Solltet auch ihr keine Lust mehr auf Sci-Fi, Supersprünge und Weltraum haben, könnte Sledgehammer Games euch in diesem Jahr vielleicht eine Freude machen. Aktuell gibt es Gerüchte, dass der diesjährige Ableger der Serie nicht nur bodenständiger sein, sondern auch einen historischen Schauplatz bieten könnte. Auch ein Wechsel in den Vietnamkrieg wäre möglich. Mehr wird Activision vermutlich im Laufe des Jahres preisgeben.

1 von 37 Call of Duty - Infinite Warfare: Galaktische Kriege

Die „Call of Duty“-Serie könnte mit Infinite Warfare einen vorläufigen Tiefpunkt in Sachen Beliebtheit erreicht haben. Was euch im Spiel erwartet, zeigt diese Bilderstrecke.