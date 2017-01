Pokémon mag jeder. Also fast jeder. Aber Geschenke mag jeder. Hier bekommt ihr eine Kombination aus beidem. Lust auf ein feines Gewinnspiel? In Zusammenarbeit mit Nintendo verlost spieletipps ein dickes Pokémon-Paket! Wir haben uns dafür eine schöne Aufgabe für euch ausgedacht ...

Erinnert ihr euch noch an Pokémon Snap für Nintendo 64? Jenes fast legendäre Spiel, in dem es eure Aufgabe ist, möglichst viele Bilder der freilaufenden Pokémon zu knipsen? All jene die im Besitz von Pokémon Sonne oder Pokémon Mond sind, können seit Ende vergangenen Jahres erneut den virtuellen Fotoapparat in die Hand nehmen und Aufnahmen der wilden Taschenmonster machen.

Neben der Punktzahl und den Kommentaren, die ihr im Spiel für die Foto-Jagd mit dem Pokémon-Sucher bekommt, wollen wir euch einen weiteren Anreiz geben, um viele tolle Schnappschüsse zu machen. Daher haben diejenigen von euch, die uns die tollsten Pokémon-Bilder aus "Sonne" und "Mond" einsenden, von heute an bis zum 27. Januar 2017 die Chance zu gewinnen

spieletipps.de verlost zusammen mit Nintendo:

1x Nintendo 3DS-Special Edition "Sonne/Mond"



1x Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin



1x Pokémon X und Y

So könnt ihr gewinnen:

1. Knipst ein Foto von einem wilden Pokémon aus den Spielen Pokémon Sonne oder Mond. Es steht euch frei, ob ihr den Bildschirm des Nintendo 3DS im richtigen Augenbklick mit einer Kamera abfotografiert, oder den Pokemon-Sucher benutzt und das Bild anschließend von der SD-Karte der Konsole auf euren PC transferiert.

2. Schickt das Foto in einer E-Mail mit der Betreffzeile "**Pika, Pika, Pika**" an aktion@spieletipps.de! Achtung: Das Foto darf maximal 100 Kilobyte groß sein (macht gerne ein jpg daraus). Schreibt dazu, welches Pokémon genau auf eurem Foto zu sehen ist und wie ihr es erwischt habt. Nennt in der Mail euren vollständigen Namen.

Mehrere Bild-Einsendungen pro Person sind ausdrücklich erlaubt! Wir berücksichtigen alle Einsendungen bis zum 27. Januar 2017, 12 Uhr. Danach wählt unsere übergewichtige Glücksfee die Gewinner aus. Mitmachen darf jeder spieletipps-Leser ab 18 Jahren. Die Teilnehmer erklären sich einverstanden, dass ihre Namen und Fotos im Fall des Gewinns bei spieletipps veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Falls ihr noch Inspiration für eure Pokémon-Safari braucht, lest euch gerne noch einmal in die bewegte Pokémon-Geschichte ein oder schaut wie Onkel Jo den Pikachu-3DS bei Uffruppe auspackt.