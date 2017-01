Neue Gerüchte zum Mario-Rabbids-Rollenspiel aufgetaucht

Seit Wochen heißt es in der Gerüchteküche, dass Ubisoft und Nintendo an einem Crossover-Spiel zwischen Mario und den Rabbids arbeiten. Jetzt sind neue Informationen aufgetaucht.

Das Spiel, das den Namen Rabbids Kingdom Battle tragen soll, ist laut dem Twitter-Profil von Branchen-Insider Liam Robertson ein strategisches Rollenspiel, welches sich von Xcom hat inspirieren lassen. Ein Rollenspiel im Stile von Paper Mario, dessen jüngster Serienteil im Test "Paper Mario - Color Splash: Farbig-Flaches Abenteuer" gut abgeschnitten hat, ist demnach nicht zu erwarten.

It's set in the Mushroom Kingdom and the rabbids dimension is sort of invading it. Most of the enemies are evil/warped rabbids.