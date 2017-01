Battlefield 1: Dice gibt Ausblick auf Januar und Februar

Erst Ende Oktober 2016 startete Battlefield 1 in den Verkauf. In diesem Jahr möchte Entwickler Dice den Multiplayer-Shooter kontinuierlich ausbauen und verbessern, wie das Team auf der englischsprachigen Spielwebseite bekannt gibt.

Im Januar erwarten euch zwei neue "eigene Spiele": Panzer-Kill steht schon jetzt zur Verfügung. Darin dreht sich alles um Fahrzeuge, deren Wiederherstellungszeit um die Hälfte verringert wird, während die Späher-Klasse deaktiviert ist. Ab dem 18. Januar wechselt der Modus zu Ausbluten, einer alternativen Version von Rush. Hier landet ihr nach dem Ableben schneller im Match, aber die automatische Gesundheitsregeneration wird abgeschafft.

Für den Februar verspricht Dice ein neues Update, welches spielerische Verbesserungen mit sich bringen soll. Die Änderungen basieren laut den Entwicklern auf den Rückmeldungen der Spieler. Ins Detail geht das Unternehmen jedoch noch nicht, möchte aber die Informationen in Kürze bereitstellen.

Im März soll die Veröffentlichung der ersten kostenpflichtigen Erweiterung "They Shall Not Pass" folgen, zu der Dice vor kurzem erste Artworks veröffentlicht hat. Der DLC konzentriert sich auf die französische Nation, die zu Zeiten des Ersten Weltkrieges eine bedeutende Rolle inne gehabt hat.

Wie gut das Hauptspiel geworden ist, verraten wir euch derweil im Test: "Battlefield 1 - Ein Schritt zurück und zwei Schritte nach vorn". Bei euch ist das Spiel ebenfalls gut angekommen, wie der Blickpunkt: "GOTY 2016 - Die Sieger der Wahl zum Spiel des Jahres stehen fest" zeigt.

1 von 41 Battlefield 1 - Battlefield 5 spielt im Ersten Weltkrieg

Ab in die Vergangenheit: Battlefield 1 spielt gegen Ende des Ersten Weltkrieges. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch Ausschnitte aus dem Mehrspieler-Shooter.