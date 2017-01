GfK: Das waren 2016 die bestverkauften Videospiele in Deutschland

Deutschland bietet den größten Videospielmarkt Europas und einen der größten Märkte der Welt. Doch welche Spiele erfreuten sich hierzulande im vergangenen Jahr der größten Beliebtheit? Genau dieser Frage ist die hiesige Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) nachgegangen und hat auf der eigenen Webseite eine Liste der bestverkauften Spiele des Landes veröffentlicht.

Mit dem Beginn eines neuen Jahres wird gerne noch einmal der Blick auf das vergangene Jahr geworfen. Das schließt auch einen Blick auf die Märkte mit ein. So hat Valve zum Beispiel die bestverkauften Spiele der Plattform Steam zusammengestellt, während der Online-Versandriese Amazon die beliebtesten Spiele der eigenen Handelsplattform genannt hat. Für den gesamtdeutschen Markt hat jetzt die GfK eine neue Liste veröffentlicht.

Diese Liste basiert auf den Daten von mehr als 2.000 Verkaufsstellen in der Bundesrepublik, was etwas 70 Prozent des Marktes entspricht. Genannt werden die Spiele allerdings ohne genaue Verkaufszahlen oder Plattformen, wobei anzunehmen ist, dass der Löwenanteil der Multiplattform-Spiele jeweils auf die PlayStation 4 entfällt. Die sieben bestplatzierten Spiele und aus einem bestimmten Grund den zwölften Platz zeigt euch die folgende Liste.

Das waren laut GfK die bestverkauften Spiele in Deutschland 2016

Mit Fifa 17 stellt EA Sports wieder einmal das erfolgreichste Spiel des Jahres, nachdem in den Vorjahren bereits Fifa 16 und Fifa 15 gewannen. Interessant ist, dass Battlefield 1 auf Platz 2 scheinbar konkurrenzlos den besten Shooter darstellt, da Call of Duty - Infinite Warfare oder Overwatch gar nicht erst in der Liste auftauchen. Allerdings könnten beide Spiele hauptsächlich digital verkauft worden sein und somit insgesamt weiter vorne landen. Ebenfalls interessant ist die große Lücke zwischen den Pokémon-Editionen und die Tendenz zum eher nächtlichen Pokémon - Mond.

