Horizon - Zero Dawn: So alt müsst ihr sein, um es spielen zu können

Das kommende PS4-Spiel Horizon - Zero Dawn erhält eine USK-Freigabe ab 12 Jahren. Das bestätigte Sony jüngst via Twitter.

Damit ein Videospiel in Deutchland erscheinen darf, muss es erst einmal eine Prüfung auf Herz und Nieren - und vor allem die Jugendtauglichkeit - durch die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) über sich ergehen lassen. Diese Prüfung wurde mittlerweile auch für das Exklusivspiel Horizon - Zero Dawn abgeschlossen.

Das von Guerilla Games entwickelte und durch Sony vertriebene „PlayStation 4“-Spiel Horizon - Zero Dawn lässt euch der Geschichte der Heldin Aloy folgen, die unter anderem an den Charakter Ygritte aus der HBO-Serie Game of Thrones angelehnt ist. Im Spiel durchstreift ihr eine offene postapokalyptische Spielwelt, die von zahlreichen Maschinen erobert und bevölkert wurde.

Gegen diese Maschinen (und andere Gefahren) kämpft Aloy hauptsächlich mit Pfeil und Bogen, Nahkampfwaffen, Sprengstoffen und Fallen, wobei es durchaus recht gewalttätig zugehen kann, sofern solcherlei Aktionen gegen Roboter überhaupt als Gewalt eingestuft werden können. Wie sich herausstellt, ist dem allerdings nicht so.

Früh übt sich, wer ein guter Jäger werden will. Deshalb geht #HorizonZeroDawn auch schon mit USK12 an den Start. Na dann, Waidmannsheil! pic.twitter.com/XA8qU9nGRq — PlayStationDE (@PlayStationDE) 6. Januar 2017

Darauf zumindest lässt das Ergebnis der USK-Einstufung schließen. Demnach erhält Horizon - Zero Dawn hierzulande das „USK 12“-Siegel und darf somit von jedem gespielt werden, der mindestens zwölf Jahre alt ist. Auch wenn die genauen Gründe nicht bekannt sind, spielen der fehlende „brutale Kampf“ gegen Menschen und der nicht vorhandene „Online Mehrspieler“-Modus sicherlich eine Rolle. Wäre letzterer vorhanden, müsste Horizon - Zero Dawn laut der deutschen Drogenbeauftragten sicher eine deutlich höhere Freigabe erhalten.

Erscheinen soll Horizon - Zero Dawn hierzulande am 1. März 2017 exklusiv für die PlayStation 4.

Mehr zum Thema: Vorschau: "Horizon Zero Dawn - Schöne neue Welt"

1 von 13 Horizon - Zero Dawn: Die Robo-Saurier greifen an

Horizon - Zero Dawn bietet eine wunderschöne große Spielwelt, voll von Maschinenwesen, die meist friedlich durch die Täler stapfen. Was euch im Spiel erwartet, zeigt diese Bilderstrecke.