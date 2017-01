Mysterium in Elite Dangerous gelöst: Spieler treffen auf Alien-Raumschiff

Das Universum in Elite - Dangerous ist riesig und frei erkundbar, aber bislang auch recht leer, was andere Rassen angeht. Das hat sich ab sofort geändert, denn die ersten Spieler sind in Kontakt mit Aliens gekommen.

Zuerst ist der Xbox-Spieler DP Sayre auf die Aliens getroffen. Ein mysteriöses Raumschiff hat ihn auf seinem Flug abgefangen und ihm eine neue Zwischensequenz offenbart, deren Echtheit die Entwickler via Twitter bestätigen. Wenig später sind auch andere Spieler kurzzeitig in die Fänge der Aliens geraten, wie ein Video des Youtube-Nutzers remowilliams zeigt:

(Quelle: Youtube, remowilliams)

Mehr als die Zwischensequenz und das merkwürdige Raumschiff gibt es bislang jedoch nicht von den Aliens zu sehen. Kurz nach dem Intermezzo verabschiedet sich die außerirdische Rasse wieder in die Weiten des Weltraums. Es dürfte jedoch sicher sein, dass dies nicht die letzte Konfrontation war.

Die Thardgoid, so der bisherige Name der Aliens, werden in Zukunft vermutlich noch eine große Rolle in Elite Dangerous spielen. Ob sie feindselig sind, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Das bislang bekannte Raumschiff fällt jedoch zumindest schon einmal ziemlich groß aus.

Wer jetzt Lust auf Weltraum-Abenteuer bekommen hat, dem empfehlen wir als Lektüre die Blickpunkt-Artikel "Star Citizen, No Man's Sky und Co. - Die Wiedergeburt der Weltraum-Simulation" und "PC Master Race: 20 Spiele, die ihr bis Half-Life 3 gespielt haben solltet".

Ein riesiges Universum, welches nur darauf wartet von euch erkundet zu werden: Elite - Dangerous ist ein Traum für Fans von Weltraum-Spielen.