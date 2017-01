Releases im Januar: Diese Spiele erwarten euch noch in diesem Monat

Neues Jahr, neue Spiele! 2017 fängt so an, wie 2016 aufgehört hat: Mit jeder Menge Neuerscheinungen. Bei einigen davon dürfte sich für euch mehr als nur ein Blick lohnen. Die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats haben wir für euch aufgelistet - natürlich inklusive Infos, wo ihr sie ab wann bekommt.

18. Januar: Gravity Rush 2

Dieses Spiel liefert euch die Antwort auf die Frage "Was wäre, wenn ich das Gesetz der Schwerkraft außer Kraft setzen könnte?". Gravity Rush 2 ist ein Action-Adventure mit Geschicklichkeits-Einlagen, das durch seine einzigartigen Spielmechaniken zu punkten weiß. Bereits der erste Teil wurde von Kritikern hoch gelobt.

20. Januar: Dragon Quest 8

Der achte Teil der Rollenspiel-Serie Dragon Quest ist ursprünglich bereits 2004 für PlayStation 2 erschienen. Jetzt kommen auch 3DS-Besitzer unterwegs in den Genuss von Dragon Quest 8. Wer noch nach einem guten Rollenspiel für seinen Handheld sucht, macht hier nichts falsch.

24. Januar: Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue

Die Kreuzung aus Final Fantasy und dem Disney-Universum fasziniert Genre-Freunde bereits seit dem ersten Teil. Mit Kingdom Hearts HD 2.8 erlebt ihr den Prolog zum heißersehnten dritten Teil der Serie. Wer Japano-Rollenspiele mag, kommt hieran kaum vorbei.

24. Januar: Resident Evil 7

Ende Januar erscheint mit Resident Evil 7 - Biohazard der nächste große Hoffnungsträger in Sachen Horror-Spiele. Das bisher gezeigte Material lässt auf ein Grusel-Erlebnis hoffen, dass alle bisherigen Spiele alt aussehen lässt.

24. Januar: Yakuza Zero

Dieses Spiel hattet ihr womöglich nicht auf dem Schirm, denn es ist eigentlich schon seit zwei Jahren erhältlich - allerdings nur in Japan. Der arg verspätete Europa-Release steht nun aber kurz bevor. Wer nach einer Alternative zu Spielen wie Grand Theft Auto 5 sucht, sollte bei Yakuza Zero genau hinsehen.

27. Januar: Digimon World - Next Order

Digimon World - Next Order ist in Japan bereits 2016 für PS Vita erschienen. Ab Ende Januar dürfen auch hiesige PS4-Besitzer Hand an das neueste Digimon-Abenteuer legen. Freunde des Animes dürften dem Datum bereits sehnlich entgegenblicken. Auf ein gutes Rollenspiel dürft ihr allemal hoffen.

Und, freut ihr euch schon auf einige der kommenden Veröffentlichungen? Schreibt uns doch eure Meinung zum Spiele-Monat Januar in die Kommentare!