The Elder Scrolls Online: "DLC"-Pläne enthüllt? - Datenwühler findet Spielwelt von Morrowind

Ein "Dataminer" hat in den Spieldateien von The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited vermutlich Hinweise auf eine kommende Erweiterung des beliebten "MMORPGs" gefunden. Eine Karte der Spielwelt von The Elder Scrolls 3 - Morrowind gibt Grund zur Spekulation, dass es Spieler künftig in altbekannte Gefilde verschlagen könnte.

Seit inzwischen fast drei Jahren können Rollenspielfreunde ihre Fantasien auch im "MMORPG" The Elder Scrolls Online ausleben. Nachdem Entwickler ZeniMax Online Studios das ohnehin große Spiel in der Vergangenheit bereits durch zahlreiche Inhalte erweiterte, könnte ein neues Zusatzpaket Fans der beliebten "Elder Scrolls"-Reihe demnächst in vertraute Gefilde versetzen. Ein "Dataminer" hat im englischsprachigen Reddit-Forum nämlich einen Fund präsentiert, der Hinweis darauf geben könnte, wo es in dem beliebten Rollenspiel als Nächstes hingeht. Die von Nutzer "FloorBelow" veröffentlichte Karte bildet nichts Geringeres als die Vulkaninsel "Vvardenfell" ab - jene Spielwelt, die Veteranen noch aus The Elder Scrolls 3 - Morrowind kennen dürften.

Quelle: FloorBelow / Imgur

Neben der Karte will besagter Reddit-Nutzer so einige Grafikvorlagen in den Untiefen der Spieldateien entdeckt haben, die ebenfalls bekannte Teile Vvardenfells abbilden, darunter "Redoran", "Vivec", die "Dwemer-Ruinen" und "Dunmer-Festungen". "Das gesamte Gebiet rund um den Roten Berg scheint unbetretbar, doch das nördliche Aschenland rund um Urshilaku ist zugänglich, ebenso Molag Amur", schreibt der Datenwühler zu seinem Fund. Auch die "Sheogorad-Region" könnte nach Einschätzung des Finders frei betretbar sein.

Von offizieller Seite ist noch nichts bestätigt, doch käme eine Neuveröffentlichung der Welt von Morrowind in The Elder Scrolls Online nicht unpassend, wie die englischsprachige Seite PC Games N anmerkt: Im Mai steht nämlich das 15-jährige Jubiläum des beliebten dritten Teils der "Elder Scrolls"-Reihe an - Anlass genug, die Welt von The Elder Scrolls Online durch die riesigen Gebiete Vvardenfells zu erweitern? Wir werden sehen. Den Kartenfund bietet euch FloorBelow in voller Größe in seiner Dropbox zum Download an.

The Elder Scrolls Online ist für PC, Mac, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

1 von 173 The Elder Scrolls Online - Eindrücke aus Tamriel

Auch ohne Vvardenfell und seinen Vulkan bietet The Elder Scrolls Online bereits eine Fülle vielseitiger Gebiete, Kreaturen und anderer Elemente, welche die Herzen von Rollenspielanhängern höher schlagen lassen. Unsere Bilderstrecke gibt euch eine Kostprobe.