Mass Effect - Andromeda: Kein Season Pass, Mitglieder von EA Access dürfen früher spielen

Über Twitter sind einige weitere Informationen zu Mass Effect - Andromeda ans Licht gekommen. So verzichtet Entwickler Bioware offenbar auf den heute so oft gesehenen "Season Pass", Zusatzinhalte soll es aber dennoch geben. Ferner sollen sich Xbox-Nutzer und "EA Access"-Mitglieder über früheren Zugang zum Spiel freuen dürfen.

"Science Fiction"- und Rollenspiel-Fans sollen voraussichtlich im kommenden März mit Mass Effect - Andromeda wieder auf die digitale Reise durch die Weiten des Weltalls gehen dürfen. Wie die englischsprachige Seite Dualshockers berichtet, sind nun über den Kurznachrichtendienst Twitter einige interessante Details zum genaueren Verlauf dieser Reise aufgetaucht. Aaryn Flynn, seines Zeichens leitender Angestellter bei Hersteller Bioware, antwortete dort nämlich auf die Frage eines Fans, ob es einen "Season Pass" für Mass Effect - Andromeda geben werde. Dies verneinte Flynn ganz klar mit einem einfachen "Nope".

Kein Season Pass für Andromeda also - zu Zeiten von umfangreichen DLC-Plänen schon vor Veröffentlichung großer Spiele ein inzwischen fast außergewöhnlicher Schritt von Bioware und insbesondere Hersteller Electronic Arts. Dass es keinen Season Pass geben wird, bedeutet aber natürlich nicht, dass Bioware überhaupt keine Zusatzinhalte für sein Spiel in Planung hat. Über die möchte das Studio aber offenbar "zu einem späteren Zeitpunkt sprechen", wie Flynn ebenfalls über Twitter klar machte.

@coldboy33 @masseffect We'll talk more about that later :)