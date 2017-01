Beinahe hätte es nicht nur im Spielzeug-Bereich den Konkurrenzkampf zwischen Lego und Mega Bloks gegeben, sondern auch bei Videospielen. Aus einem Video des Youtube-Nutzers PtoPOnline geht hervor, dass der Entwickler N-Space für Microsoft an Mega Bloks Halo gearbeitet hat.

Haggar, so der Codename des Spiels, ist für die Xbox 360 in Entwicklung gewesen und sollte Halo einem jüngeren Zielpublikum näherbringen. Im Mittelpunkt steht erneut der Master Chief, der aber wie in den Lego-Spielen dieses Mal eine eher humorvolle Geschichte erleben sollte. Grafisch fallen die gezeigten Szenen passenderweise ziemlich bunt und cartoonlastig aus.

Spielerisch orientiert sich Haggar an einen Shooter aus der Verfolgerperspektive, der jedoch vielen Halo-Traditionen treu bleibt. Unter anderem gibt es die bekannten Waffen, darunter beispielweise das Energie-Schwert und bekannte Fahrzeuge. Letztere sind sogar individualisierbar.

Geplant war außerdem ein Koop-Modus und noch vieles mehr. Die Entwicklung des Spiels ist jedoch 2013 eingestellt worden. Die genauen Gründe dafür sind unklar. PtoPOnline vermutet die Xbox One als Grund, die im selben Jahr veröffentlicht wurde. Haggar war schließlich exklusiv für die Xbox 360 in Entwicklung.

Eventuell gibt es aber in der Zukunft eine Wiederbelebung des Projektes. Halo-Entwickler 343 Industries möchte die Marke zukünftig noch mehr Spielern zugänglich machen. Ein erster Versuch ist Halo Wars 2, welches in der Vorschau: "Halo Wars 2 - Ein Besuch bei den Entwicklern in Redmond" einen guten Eindruck hinterlassen hat.

