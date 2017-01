Gewinnspiel: Homefront Mega-Paket mit Logitech Gaming-Hardware

PC-Spieler aufgepasst! Mit freundlicher Unterstützung von Deep Silver verlosen wir unter euch ein Paket, das es in sich hat: Neben der limitierten Collector's Edition von Homefront - The Revolution stattet Deep Silver euch mit Gaming-Hardware der Extraklasse von Logitech aus.

Diese fette Homefront - The Revolution Collector's Edition könnte bald euch gehören - und vieles mehr!

Das gibt es zu gewinnen:

1 x Paket bestehend aus Homefront - The Revolution Collector's Edition (PC), Logitech G410, Logitech G640 und Logitech G900

In Homefront - The Revolution schlüpft ihr in die Haut eines Widerstandskämpfers. Nordkorea hat es tatsächlich geschafft, die USA einzunehmen. Das lasst ihr natürlich nicht auf euch sitzen - und ruft die Bevölkerung zur Revolte auf. Im Spiel erwartet euch ordentlich inszenierte Shooter-Action in einer offenen Spielwelt, die euch rund 25 Stunden Spielspaß liefert. Erst kürzlich haben die Homefront-Macher im Zuge von großen Aktualisierungen viele der Schwächen der Ur-Version ausgemerzt. Wen das Spiel bisher nicht überzeugen konnte, der sollte jetzt noch einmal genau hinsehen.

Mit im Paket ist die Logitech G900 - eine Gaming-Maus der Extraklasse im Wert von knapp 180 Euro.

Die schweizer Hardwareschmiede Logitech steuert dem Homefront-Erlebnis Maus, Mauspad und Tastatur bei. Mit dabei ist die mechanische Gaming-Taastatur Logitech G410 Atlas Spectrum, die nicht nur durch hochwertige Tasten, sondern auch durch kompakten Formfaktor und zahlreiche Gaming-Funktionen wie Tastenbeleuchtung und Steuerungs-App überzeugt.

An der Maushand darf sich der glückliche Gewinner über Logitechs Oberklasse-Modell G900 Chaos Spectrum freuen. Der kabellose Nager arbeitet mit einer Abtastrate von bis zu 12.000 DPI, hält ohne Kabel bis zu 32 Stunden durch und lässt sich mittels mitgeliefertem Programm voll konfigurieren. Damit die Maus mit bestmöglichen Bedingungen für eure Abschüsse sorgt, packt Logitech noch ein Mauspad Marke G640 oben drauf.

So könnt ihr mitmachen

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Es lebe die Revolution!" an aktion@spieletipps.de. In der E-Mail müssen euer voller Name, sowie eure vollständige Anschrift enthalten sein.

Teilnahmebedingungen

Das Gewinnspiel startet sofort. Einsendeschluss ist Dienstag, der 17. Januar um 23.59 Uhr. Mitmachen darf jeder spieletipps-Leser ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Mitarbeiter von Deep Silver, Logitech und er Ströer Media Brands AG. Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass sein Name im Fall des Gewinns bei spieletipps veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Nicht länger warten, mitmachen! Die Revolution braucht euch. Viel Spaß und Glück bei der Teilnahme!