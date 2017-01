Publisher Electronic Arts und Entwickler Maxis kündigen eine neue Erweiterung für Die Sims 4 an, bei der in die Haut eines Vampirs schlüpfen könnt. Erscheinen soll das Blutsauger-Abenteuer noch diesen Monat - am 24. Januar 2017.

Nachdem die Entwickler zuletzt für witzige Patchnotes gesorgt haben, ist es also soweit. Die Sims 4 bekommt ein neues Erweiterungspaket mit gruseligem Thema. Wie ihr im Trailer sehen könnt, werdet ihr euch als Vampir nicht nur in fremde Hälse verbeißen können um Blut auszusaugen, ihr werdet nebst verschiedenen Fähigkeiten auch neue "Erstelle deinen Sim"-Optionen zur Verfügung gestellt bekommen.

Wie auf der offiziellen Webseite The Sims beschrieben, sollen die Vampire auch ganz spezielle Bedüfnisse haben, "die mit Plasma, Kräften und Schlaf im Zusammenhang stehen", wie auf der Webseite zu lesen ist. So sollt ihr Bäume anpflanzen können, um an Plasma zu gelangen. Ihr könnt es anscheinend aber auch kaufen oder es euch von anderen ahnungslosen Sims einverleiben.

Neben weiteren Neuerungen, wie der normalen und der dunklen Form eines Vampirs, spielt natürlich auch das Sonnenlicht eine wichtige Rolle. Es dürfte also nicht sehr geschickt sein bei glühend heißem Sonnenschein das Haus zu verlassen, denn das könnte schnell für ein vorzeitiges Ableben eures Vampir-Sims sorgen. Im Gegenzug wird der Blutsauger nicht aufgrund hohen Alters versterben.

Auch eine neue Ortschaft mit dem Namen "Forgotten Hollow" dürft ihr erwarten, die speziell für Vampire von Vorteil sein dürfte, da die Nächte dort länger andauern.

Für die Erweiterung ist der Besitz des Hauptspiels Die Sims 4 notwendig. Die Sims 4 - Vampire soll voraussichtlich am 24. Januar 2017 für PC und Mac erscheinen. Natürlich könnt ihr auch auf die Neuerungen verzichten und stattdessen virtuelle Sklavenarbeit betreiben.