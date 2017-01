Sea of Thieves: Gemeinsam seid ihr stark!

Die Tränen vieler Spieler aufgrund der Einstellung von Scalebound sind noch nicht ganz getrocknet, da gibt es weitere Neuigkeiten zu einem Microsoft-Exklusivspiel: Die Rede ist von dem Piraten-Spiel Sea of Thieves, welches noch in diesem Jahr für den PC und die Xbox One erscheinen soll. In einem heute veröffentlichten Video stellen die Entwickler Shelley und Andrew Preston die kooperativen Spielmechaniken vor und zeigen, wie ihr anhand von guter Kommunikation und Zusammenarbeit eure Crew zu Ruhm und Ehre führt.

Im Video sprechen die Prestons über die Aspekte des Zusammenspiels in Sea of Thieves und betonen mehrfach, wie wichtig die unterschiedlichen Aufgaben der einzelnen Piraten sind. So übernimmt beispielsweise ein Spieler die Rolle des Kapitäns und manövriert das Schiff geschickt durch die hohe See, während ein weiterer mit einem Kompass ausgerüstet unter Deck die Seekarte beobachtet und seinem Steuermann wichtige Ziele durchgibt. Weitere Piraten befinden sich unter anderem im Mastkorb oder verstreut an Bord und halten Ausschau nach sich anbahnenden Gefahren.

Arbeitet ihr als Mannschaft gut zusammen, so erwarten euch legendäre Schätze. Diese könnt ihr gewinnbringend verkaufen, um mit dem eingenommenen Gold das beste Piratenschiff zu bauen, das je seine Segel auf den stürmischen Gewässern gesetzt hat. Um ein Piratenschiff über Wasser zu halten, benötigt es mehr als nur den Steuermann.

Laut Microsoft soll der Mehrspieler-Spaß noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ein genaues Datum gibt es bislang nicht. Wollt ihr mehr über das Spiel erfahren, so lest euch einfach unsere Vorschau - Sea of Thieves: Das charmante Piraten-MMO - durch.