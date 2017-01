Sony: Laut Shuhei Yoshida arbeitet das Unternehmen an einer großen Zahl unangekündigter Spiele

Konsolen- und Spielehersteller Sony arbeitet an einigen noch nicht angekündigten Spielen. Wie Sonys „Worldwide Studios“-Chef Shuhei Yoshida gegenüber dem englischsprachigen Magazin Gematsu zu verstehen gibt, dürft ihr euch in Zukunft auf einige Überraschungen freuen.

Für die Zukunft der PlayStation 4 stehen bereits jetzt einige heiß erwartete Vertreter wie The Last of Us - Part 2, Horizon - Zero Dawn, Gran Turismo Sport, God of War, Days Gone oder Detroit - Become Human auf dem Programm, auch wenn noch unklar ist, wann die meisten dieser Spiele erscheinen. Genug ist das Sony natürlich noch immer nicht.

Wie Shuhei Yoshida demnach versichert, dürft ihr euch vielleicht schon in diesem Jahr auf zahlreiche Spiele freuen, von denen ihr noch gar nichts wisst. So gab der Sony-Abteilungsleiter zu Protokoll, dass Sony an einer „großen Anzahl“ an noch nicht vorgestellten Spielen arbeitet und er bittet euch, euch auf die entsprechenden Ankündigungen zu freuen.

Nicht spezifiziert werden von Yoshida allerdings nähere Details, wie die Anzahl der Spiele und Angaben zu deren Vorstellungs- und Veröffentlichungszeitraum. Auch ob es sich ausschließlich um Exklusivspiele handelt, oder ebenso Spiele wie das nächste Call of Duty, das möglicherweise in der Gegenwart spielt, ist unklar.

Gerüchte um ein paar dieser möglichen Spiele gibt es allerdings zuhauf. Erst in dieser Woche wurden Hinweise gefunden, die darauf hindeuten könnten, dass das japanische Entwicklerstudio From Software am Exklusivspiel Bloodborne 2 für Sony arbeitet. Erst zum Ende des vergangenen Jahres betonte Sony, dass 2017 ein „softwarelastiges“ Jahr werden solle.

