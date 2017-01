Horizon - Zero Dawn: Neues Video verrät mehr Details zur Geschichte

In einem neuen Video zu Horizon - Zero Dawn verrät Guerilla Games neues zur Handlung: Die teils riesigen Roboter-Dinos stellen nicht die einzige Gefahr für Protagonistin Aloy dar.

In dem über zwei Minuten langen Video verrät der Entwickler ein wenig mehr zur Geschichte der postapokalyptischen Welt - ohne dabei natürlich alles zu verraten. Sicher ist nur: Aloy wird auf ihrer Reise nicht völlig ohne Herausforderungen auskommen.

Zum Glück ist sie dabei nicht auf sich allein gestellt. Im Kampf gegen die Maschinen und maskierten Krieger, die offenbar die Macht über die dinoartigen Wesen besitzen, trifft Aloy immer mal wieder auf freundliche Gesichter, die sie im Kampf tatkräftig unterstützen. Nur ob jene Begleiter immer vertrauenswürdig sind, bleibt offen.

Die Antwort auf diese und viele weitere Fragen gibt es voraussichtlich ab dem 1. März 2017, dem Erscheinungstermin von Horizon - Zero Dawn. Zum Spielen müsst ihr übrigens kein Erwachsener sein: Die "Guerilla Games"-Produktion ist in Deutschland ab 12 Jahren freigegeben.

Mehr Informationen zum Open-World-Abenteuer gibt es in der Vorschau "gamescom 2016: Horizon Zero Dawn angespielt". Mit den Eindrücken im Kopf, hat sich das Spiel allemal seinen Platz im Blickpunkt "Top 20 - Most Wanted 2017 - Diese Spiele solltet ihr im Auge behalten" verdient.

