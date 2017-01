Zum Start einer Konsole ist kaum etwas wichtiger als dass ihr direkt richtig gute Spiele in der Hand habt. Natürlich ist auch der Preis der Nintendo Switch ein wichtiger Kaufgrund. Doch wenn es nichts zum Zocken gibt, sollte man lieber warten. Was Nintendo für euch zum Start der Konsoole geplant hat, verraten wir euch hier.

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Tatsächlich wird das neue Zelda-Spiel direkt zum Launch erhältlich sein. Am 3. März 2017 könnt ihr euch also mit Link in ein neues, riesiges Abenteuer werfen.

Super Mario Odyssey

Ein komplett neues Mario-Abenteuer, das sich an Spielen wie Super Mario 64 und Super Mario Sunshine orientieren soll. Das heißt, dass ihr euch frei in einer riesigen 3D-Welt bewegen könnt. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass Teile der Spielwelt sehr realitätsnah aussehen - so bewegt ihr euch etwa durch eine große, moderne Stadt. Einen neuen Spiel-Mechanismus scheint Marios Hut zu präsentieren. Dieser hat Augen und lässt sich werfen. Erscheinen soll Super Mario Odyssey in der Weihnachtssaison 2017.

Splatoon 2

Nicht wie erwartet ein Port des ersten Mehrspieler-Shooters, sondern ein komplett neuer Teil. Erscheinen soll der bunte Spaß im Sommer.

Arms

Das Spiel soll die Möglichkeiten der Joy Con unter Beweis stellen und dennoch genug Tiefe haben, um lange gespielt zu werden. Es soll sich um eine Mischung aus Boxen und Schießen handeln. Ihr kontrolliert die Charaktere mit euren Bewegungen. Erscheinen soll das Spiel im Frühjahr.

1, 2, Switch

Bei diesem Spiel, das zum Start erscheinen soll, sollt ihr nicht auf den Bildschirm, sondern in das Gesicht eurer Mitspieler schauen. Es handelt sich um eine Art Duell-Spiel, bei dem es darum geht, schneller zu sein als der Gegenspieler. Erscheinen soll das Spiel direkt zum Launch am 3. März.

Mario Kart 8 Deluxe

Voraussichtlich bereits am 28. April könnt ihr euch erneut in ein Kart setzen und mit Freunden um die Wette fahren. Bei Mario Kart 8 Deluxe handelt es sich jedoch nicht nur um einen Port. Vielmehr gibt es neue Inhalte, wie etwa eine Splatoon-Strecke und Splatoon-Fahrer.

Xenoblade Chronicles 2

Das neue Rollenspiel von Monolith wurde in einem kurzen Trailer angekündigt. Wann es erscheinen soll, wurde nicht bekannt gegeben.

Fire Emblem Warriors

Keine weiteren Informationen dazu, wann das Spiel erscheint, oder was es Neues bringen wird.

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers

Das Kultspiel aus den 90er Jahren wird für die Switch neu aufgelegt. Mit dabei sind unter anderem zwei neue Kämpfer (Evil Ryu und Violent Ken) sowie diverse neue Features. So wird es euch etwa möglich sein, das Spiel im klassischen Grafikstil der ursprünglichen Teile zu spielen, oder in ein neues Grafikgerüst zu wechseln, das extra für die Switch angefertigt wurde.

Dragon Quest 10/11

Die Rollenspiel-Reihe von Square-Enix kommt gleich in zwei neuen Teilen für die Nintendo Switch

Dragon Quest Heroes 1+2

Auch auf der Switch werdet ihr euch im Musou-Stil durch das "Dragon Quest"-Universum kämpfen können.

Shin Megami Tensei

Bis auf den Umstand, dass ein neues Spiel in Entwicklung ist, wurde weiter nichts bekannt gegeben.

Octopath Traveler

Ein komplett neues Rollenspiel von Square-Enix.

Skyrim

Es ist wahr, das Rollenspiel erscheint auch für die Nintendo Switch. In einem kleinen Video wurde erklärt, dass Bethesda sich freut "endlich mit Nintendo zusammenzuarbeiten". Skyrim soll im Herbst 2017 erscheinen.

Spiel von Suda 51

Worum genau es sich handeln wird, ist bisher nicht bekannt. Lediglich, dass Travis aus No More Heroes als Spielcharakter wieder auftreten wird.

Fifa

Tatsächlich hat Electronic Arts vor, die Fifa-Reihe auf die Switch zu bringen. Dabei soll es sich, so EA, nicht nur um einen Port handeln. Vielmehr soll ein Fifa erscheinen, dass sich den Gegebenheiten und Stärken der Switch anpassen soll. Was genau das zu bedeuten hat, werdet ihr wohl noch erfahren.

Sonic Mania

Sonic wird die Nintendo Switch erobern. Für diese Kollektion hat sich Sega angeschaut, was Sonic so ikonisch gemacht hat. Hier könnt ihr also nochmal die alten 2D-Klassiker erleben und euch ebenso auf neue Levels und Abenteuer gefasst machen.

Puyo Puyo Tetris

Ein Crossover basierend auf Puyo Puyo von Sega und dem weltbekannten Tetris.

Super Bomberman R

Wie Bomberman funktioniert, wisst ihr sicherlich. Wenn euch die Spielmechanik gefällt, könnt ihr euch also auf ein neues Spiel für Nintendo Switch freuen.

