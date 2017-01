Heroes of the Storm: Alle Helden übers Wochenende kostenlos testen

Entwickler Blizzard Entertainment hat verkündet, dass über das Wochenende alle 60 Helden von Heroes of the Storm kostenlos ausprobiert werden können.

Heroes of the Storm ist ein "Multiplayer Online Battle Arena"-Spiel, kurz Moba, das unter anderem ständig durch neue Helden, Karten, Reittiere und Skins kostenlos erweitert wird. Das Event soll am Freitag, den 13. Januar, um 19 Uhr beginnen und am Montag, den 16. Januar voraussichtlich wieder enden. Damit will Blizzard Entertainment das für das Entwicklerstudio erfolgreiche Jahr 2016 und zugleich das Neujahr 2017 feiern. Erst kürzlich feierte der Entwickler auch den 20. Geburtstag von Diablo.

1 von 60 Heroes of the Storm: Bilder zu Blizzards MOBA

Mit dem Beginn des Anspiel-Events werden alle Helden, die bisher für Heroes of the Storm erschienen sind, spielbar sein. Davon sind auch neue Helden, wie Varian, Ragnaros und Zul'jin betroffen. Die perfekte Möglichkeit also das Wochenende zu nutzen, um neue Helden auszuprobieren und damit vielleicht auch einen neuen Favoriten für euch zu finden.

Abseits des Events werden in der Regel nur zehn verschiedene Helden angeboten, die nach einer Woche wieder ausgetauscht werden. Davon nicht betroffen sind natürlich Charaktere, die ihr bereits freigeschaltet habt. Nach dem Ende des Anspiel-Events werden die Helden wieder unzugänglich gemacht und können mit Spielwährung oder alternativ auch mit Echtgeld freigeschaltet werden.

Bei Heroes of the Storm ist es euer Ziel gemeinsam mit anderen Teammitgliedern das gegnerische Team zu schwächen und damit den Sieg an euch zu reißen. Bei Interesse werft doch einfach einen Blick auf den Test: Heroes of the Storm - Einfach mal Diablo, Raynor und Zagara verprügeln.